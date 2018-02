Spór o sprzedaż biletów kolejowych

Koleo to platforma, gdzie można znaleźć rozkłady jazdy przewoźników oraz kupić bilety. Do niedawna wśród przewoźników, których bilety sprzedawała ta platforma, były Przewozy Regionalne, ale 26 stycznia umowa przestała obowiązywać.

Przewozy Regionalne zażądały od nas zapłaty kar umownych, których nie mają prawa naliczyć, do tego zatrzymały wypłatę za nasze usługi za grudzień 2017, na co się nie zgodziliśmy. Do tego jeszcze przedstawiciele Przewozów twierdzą, że nie otrzymali od nas żadnej propozycji przedłużenia umowy, podczas gdy rozmawialiśmy z nimi od III kwartału 2017 r. – mówił Kuba Czajkowski, prezes i jeden z założycieli firmy Astarium, która stworzyła Koleo.pl