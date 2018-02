Polacy nie należą do moli książkowych

Niemal 24 proc. ankietowanych Polaków przyznało, że w ciągu ostatniego roku nie przeczytało żadnej książki, a ponad 47 proc. ani jednej książki nie kupiło, wynika z badanie poziomu czytelnictwa przeprowadzonego przez Instytut Maison&Partners 26-29 stycznia 2018 roku metodą CAWI, na zlecenie sieci Biedronka

Jednocześnie respondenci są przekonani o dużej roli, jaką książki odgrywają w rozwoju najmłodszych. Ponad 53 proc. badanych, mających dzieci do 15. roku życia, uważa, że pozwalają one ich pociechom lepiej i szybciej się rozwijać, a ponad 42 proc. uważa, że w większym stopniu niż internet wpływają na edukację. Ponad 14 proc. przyznaje, że ich dzieci wolą książki i audiobooki od gier komputerowych lub filmów, a ponad 15 proc. deklaruje, że są one ulubioną rozrywką ich podopiecznych - czytamy w komunikacie.