Izrael: odnotowano szturm na bankomaty Bitcoin

Gorączka bitcoinowa ogarnęła także mieszkańców Izraela. W grudniu 2017 r. osiągnęła swoje apogeum. Zainteresowanie tą najsłynniejszą kryptowalutą nadal nie słabnie

Według portalu CTECH , Izraelczycy mogą korzystać już z trzech bankomatów obsługujących transakcje bitcoinowe. Dwa zlokalizowane zostały w Tel-Awiwie, kolejny znajduje się w Jerozolimie. Nie jest wykluczone, że powstaną następne.

Przy pomocy Bitcoin ATM w stolicy Izraela można kupować bitcoiny i inne rodzaje krypto-waluty (np. Etherium). Odbywa się to w szybki i nieskomplikowany sposób.

Klient pobiera tzw. cyfrowy portfel a następnie kierowany poradami maszyny w kilku ruchach może otworzyć konto. Gotówkę wkłada do maszyny, a kwota uznania rachunku pojawia się w jego wirtualnym portfelu, zostaje wyświetlona na ekranie. Jak na razie dwa tylko (albo „aż”) bankomaty Bitcoin w tym drugim co do wielkości mieście Izraela pobierają prowizję w wysokości 4-5 proc. za każdą transakcję. Wygoda jednak kosztuje – za w ten sposób przeprowadzoną transakcję trzeba zapłacić nieco więcej, niż przy zakupie kryptowaluty w inny sposób.

Pierwszy bankomat zainstalowany został wewnątrz budynku przy ul. Ahuzat Bayit w Tel-Awiwie. Obsługiwany jest przez dedykowany serwis wymiany walut Bits of Gold Ltd.- taką nazwę nosi firma wynajmująca lokal w położonym opodal budynku. Duże zainteresowanie klientów bankomatami powoduje jednak, że okresowo nie można z nich korzystać. W tym czasie są przetwarzane dane. Pierwszy „szał” jednak minął. Na nastroje klientów i inwestycyjne „apetyty” wpływa nie tylko cena kryptowaluty, ale także łatwość dostępu do niej; to zaś zależy w dużym stopniu od globalnego popytu i podaży .

Drugi bankomat został otwarty jeszcze w październiku 2017 r. Znajduje się przy ulicy Dizengoff. Były przerwy w jego działaniu ze względu na okresowy wzrost zainteresowania zakupami. Jak zapewnia operator jATM, sytuacja wróciła już do normy. Nie odnotowano natomiast problemów z przeprowadzaniem operacji przy pomocy bankomatu w Jerozolimie