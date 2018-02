W Orlenie negocjują podwyżki

W PKN Orlen odbyło się pierwsze spotkanie nowego prezesa spółki Daniela Obajtka ze związkami zawodowymi. Ustalono m.in., że rozpoczęte tam wcześniej negocjacje płacowe powinny zostać sfinalizowane do końca lutego, jak przewiduje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP)

W spotkaniu ze związkowcami PKN Orlen, oprócz prezesa Obajtka, uczestniczyła też nowa dyrektor kadr w tej spółce - Wioletta Kandziak, która zastąpiła na tym stanowisku odwołaną ostatnio Grażynę Bakę.

Na spotkaniu, które miało charakter informacyjny, związkowcy płockiego koncernu podtrzymali stanowisko, że celem tegorocznych negocjacji płacowych, które rozpoczęły się w styczniu, gdy prezesem spółki był jeszcze Wojciech Jasiński, powinien być obligatoryjny wzrost wynagrodzeń.

Negocjacje płacowe zarządu PKN Orlen i związków tej największej spółki paliwowej w kraju odbywają się w z początkiem każdego roku. Zgodnie z obowiązującym tam ZUZP, uzgodnienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników w danym roku powinny być sfinalizowane zawsze do końca lutego, natomiast przy braku takiego porozumienia pracodawca wydaje w marcu własne zarządzenie.

Prezes Obajtek zadeklarował, że terminy negocjacyjne porozumienia płacowego zostaną dotrzymane. Podzielił nasze stanowisko, że będziemy dążyć do tego, by to porozumienie płacowe było naszym pierwszym, wspólnym sukcesem - powiedział szef Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN Orlen Henryk Kleczkowski.