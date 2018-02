Terytorialsi z Mazur mają już Groty

4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej jest jedną z pierwszych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, do której trafiły polskie karabinki GROT. W czwartek w jednostce w Morągu zakończyło się szkolenie z użytkowania broni dla 70 instruktorów

Jak podał w komunikacie rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak, pierwsza partia tysiąca karabinków GROT, z zamówionych podczas kieleckich targów 53 tysięcy sztuk, trafiła na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w grudniu 2017 roku.

Po zakończeniu procedur logistycznych broń w ostatnich dniach weszła na uzbrojenie brygad obrony terytorialnej sformowanych w drugim etapie budowy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jedną z tych jednostek jest 4. Warmińsko-Mazurska Brygada OT, a dokładnie - 42. batalion lekkiej piechoty z Morąga - wyjaśnił ppłk Marek Pietrzak. Karabinki trafiły także do 5. oraz 6. Mazowieckiej Brygady OT.

Dowódca brygady, wspólnie z producentem karabinków - Fabryką Broni Łucznik z Radomia, zorganizował szkolenie dla dowódców i instruktorów z brygad obrony terytorialnej oraz Wojsk Lądowych, które oddelegowały na kurs 17 instruktorów, m. in. z 9. pułku rozpoznawczego, 15. i 20. brygad zmechanizowanych, 9. Brygady Kawalerii Pancernej, 11. pułku artylerii oraz centrów szkolenia z Poznania i Grudziądza - poinformował Pietrzak.

Trzydniowe szkolenie przeprowadzone w 42. batalionie lekkiej piechoty w Morągu obejmowało teorię oraz praktykę z zakresu zasad eksploatacji i bezpiecznego użytkowania karabinków. W trakcie kursu zorganizowano zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym strzelanie ostrą amunicją.

Jako pierwsi w Wojskach Obrony Terytorialnej w karabinki GROT zostaną uzbrojeni żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej, którzy już na przełomie marca i kwietnia rozpoczną szkolenie podstawowe w Morągu. Pierwsza przysięga żołnierzy WOT uzbrojonych w karabinki GROT odbędzie się w Morągu 22 kwietnia.

Decyzja o uzbrojeniu w karabinki GROT żołnierzy z brygad obrony terytorialnej sformowanych w drugim etapie budowy Wojsk Obrony Terytorialnej została podjęta w Dowództwie WOT.

Podyktowane to było potrzebą wyposażenia w nową broń żołnierzy, którzy do tej pory nie użytkowali innej broni. Daje to możliwość od samego początku budować prawidłowe nawyki i właściwe reakcje podczas szkolenia indywidualnego, którego jednym z najważniejszych elementów będzie umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią indywidualną. Na wyposażenie 42. batalionu lekkiej piechoty trafiło do tej pory kilkaset sztuk karabinków. Ilość ta pozwoli zabezpieczyć proces szkolenia żołnierzy zaplanowanych do wcielenia w pierwszym półroczu, kolejne dostawy będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem - wyjaśnił rzecznik.