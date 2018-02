Unia kupczy prawem. Polska mówi: VETO!

Szef MSZ Jacek Czaputowicz przekazał podczas czwartkowego spotkania unijnej komisarz ds. sprawiedliwości Verze Jourovej, że Polska sprzeciwia się pomysłowi wiązania dostępu do środków unijnych z funkcjonowaniem niezawisłych sądów

O ile wcześniejszy lunch Czaputowicza z wiceszefem KE Fransem Timmermansem przebiegł w dobrej atmosferze, to rozmowa z komisarz sprawiedliwości - jak relacjonowały źródła w Brukseli - była napięta.

Jourova w styczniu powiedziała, że trwają prace nad sposobem uzależnienia wypłaty wszystkich środków UE od skutecznego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Szef MSZ ocenił, że to polityczny mechanizm wywierania presji na państwa członkowskie, który nie zyska akceptacji Polski.

Według nas to projekt niewłaściwy, niespójny i będziemy się mu przeciwstawiać - zaznaczył. Zapewniał przy tym, że nie ma żadnego zagrożenia dla niezawisłości sądów w Polsce. Polska ma efektywny system sądownictwa. On się poprawia. Sądy są coraz bardziej efektywne, niezawisłe, coraz więcej spraw jest rozstrzyganych, będą coraz krótsze kolejki. System jest reformowany po to, żeby sądownictwo było niezależne efektywne i prawidłowo wdrażało żadne prawo europejskie - oświadczył Czaputowicz.