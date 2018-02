PAIH stawia na Seul

W tym roku planujemy otwarcie biura handlowego w Seulu - powiedział prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Tomasz Pisula. Placówka ma pomagać polskim firmom eksportować do Korei, a także wspierać je, by „mogły zadebiutować w roli polskich inwestorów na koreańskim rynku”.

W piątek polskiego czasu rozpoczyna się w tym kraju ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich.

Jak podkreślił Pisula bilans handlowy między Polską a Koreą Południową rośnie z każdym rokiem. Np. w 2016 r. Polski eksport do Korei wzrósł o 82 mln dol. (16 proc.) do 507 mln dol., a import z Korei o 2 proc. do 66,5 mln dol. Nadal mamy deficyt handlowy, który został zredukowany do 2,8 mld dol. „Obecność PAIH w Korei Południowej jest zatem niezbędna” - ocenił Pisula.

„Liczę również na to, że działalność seulskiego biura PAIH, przyczyni się do tego, że koreańskie inwestycje popłyną do Polski jeszcze szerszym strumieniem”. Jak zaznaczył, Polska jest liderem w przyciąganiu inwestycji koreańskich do Europy Środkowo - Wschodniej.

Według ostatnich danych NBP, Korea Południowa to trzeci (po USA i Japonii) największy pozaeuropejski inwestor zagraniczny w Polsce. Jak podało NBP, na koniec 2016 r. łączna wartość inwestycji koreańskich w Polsce wyniosła 661,6 mln euro. W naszym kraju działa ok. 260 koreańskich firm - głównie w obszarze wysokich technologii. Dwa dominujące sektory to, według PAIH, motoryzacyjny (20 projektów) i elektroniczny (16 projektów).

W czerwcu ubiegłego roku PAIH odnowiła współpracę z Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA). Według PAIH, umowa przyczynia się do wzmocnienia współpracy partnerskich obu agencji w obszarze wsparcia handlu między oboma krajami, a także w zakresie „wymiany informacji biznesowych, które mają pomóc w przepływie inwestycji, eksportu oraz importu na linii Polska - Korea Południowa”. Strony zadeklarowały też intensyfikację współpracy przy organizacji wydarzeń i misji inwestycyjno - handlowych.

Pisula podkreślił, że Korea Płd. to dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu drugi najpoważniejszy partner inwestycyjny (po Niemczech). Do tej pory przy wsparciu PAIH ulokowano w Polsce łącznie 50 projektów inwestycyjnych (BIZ) z Korei Płd. o wartości 2,86 mld euro i pozwalających na utworzenie 21,5 tys. miejsc pracy. Tylko w latach 2015-2017 powstało 15 inwestycji o wartości 1,5 mld euro - wynika z danych PAIH. Jak zaznaczył Pisula, niemal co szóste euro trafiające do Polski za pośrednictwem PAIH pochodziło od firm koreańskich.

„W PAIH Korea jest liderem pod względem łącznej wartości zamkniętych w 2017 roku projektów. W ubiegłym roku było to sześć przedsięwzięć na kwotę 1092,6 mln euro” - wyjaśnił Pisula.

„Obecnie w portfelu PAIH są cztery projekty koreańskie na łączną kwotę 104,5 mln euro” - wskazał. Według danych Agencji dzięki koreańskim projektom w latach 2003-2017 utworzono w Polsce 23 tys. 686 miejsc pracy.

LG to lider wśród inwestorów koreańskich. „W związku z tym przedsięwzięciem realizowane są projekty o wartości blisko 1,4 mld euro, w wyniku których powstanie ponad 1,5 tys. miejsc pracy. To największe przedsięwzięcie realizowane przy udziale PAIH w całej historii Agencji” - wskazał Pisula. Pozostali wielcy inwestorzy koreańscy to m.in: Samsung, Mando i Heesung.

W piątek w Pjongczangu o 12 polskiego czasu odbędzie się 54. w nowożytnej historii ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Uwagę świata będzie przyciągać przede wszystkim wspólny przemarsz sportowców z Korei Południowej i Północnej pod białą flagą, z namalowanym kształtem Półwyspu. Kiedy 30 lat temu letnie igrzyska gościł Seul, sąsiedzi z północy je zbojkotowali. (PAP)