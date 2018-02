Zmiana dostawcy gazu? No problem

Polacy coraz częściej zmieniają sprzedawców gazu. Liczba takich przypadków od początku prowadzenia monitoringu, czyli od 2011 r. wyniosła na koniec 2017 r. 136,4 tys. - poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE).

„W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy gazu, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. - 7 007, w 2015 r. - 30 749, w 2016 r. - 78 437, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca 2017 r. dokonano 136 419 zmian sprzedawcy gazu” - poinformował URE.

Urząd poinformował też, że na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA), Polską Spółkę Gazownictwa, a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych ankiet kwartalnych wynika, że zapoczątkowany w III kwartale 2014 roku wzrost zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych, utrzymuje się nadal.

„Taki stan rzeczy może być spowodowany m.in. intensyfikacją przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców” - podał URE.

Według Urzędu wzrost zainteresowania konsumentów w tematyce zmiany sprzedawcy na rynku gazu widoczny jest również w intensyfikacji w latach 2016-2017 zapytań telefonicznych kierowanych do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych - komórki działającej w strukturach URE, której celem jest informowanie konsumentów o przysługujących im prawach na rynkach energii, ale również o ich obowiązkach względem przedsiębiorstw energetycznych. (PAP)