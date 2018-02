Zalewamy Europę mlekiem

Wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1,6 mld euro w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. i była o 41 proc. wyższa rok do roku, podało Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego

W okresie trzech kwartałów 2017 r. wywóz masła był o 22 proc. większy niż w rok wcześniej i wyniósł 45 tys. ton. Mleka w proszku wyeksportowano 97 tys. ton, o 12,5 proc. więcej, w tym eksport OMP wyniósł 71 tys. ton i był o 10 proc. większy niż rok wcześniej. Wywóz jogurtów i napojów fermentowanych ukształtował się na poziomie 75 tys. ton, o 7 proc. wyższym, a serów i twarogów – 185 tys. ton, o 6 proc. wyższym. Na rynkach zagranicznych ulokowano także 51 tys. ton lodów, o 14 proc. więcej niż w okresie trzech kwartałów 2016 r. oraz 3,1 tys. ton kazeiny – o 42 proc. więcej. Jednocześnie o 3 proc., do 164 tys. ton ograniczono wywóz serwatki, a mleka płynnego i śmietany – o 1 proc., do 447 tys. ton” – czytamy w raporcie.

Wartość importu produktów mleczarskich w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. była o 10 proc. większa niż rok wcześniej i wyniosła 725 mln euro, podano także.

W analizowanym okresie 2017 r. w największym stopniu wzrósł przywóz serwatki – o 46 proc., do 73 tys. ton oraz masła – o 28 proc., do 14,5 tys. ton. Zaimportowano także 54 tys. ton jogurtów i napojów fermentowanych (o 23 proc. więcej niż w okresie dziewięciu miesięcy 2016 r.), 67 tys. ton serów i twarogów (o 4 proc. więcej) oraz 19 tys. ton lodów (o 9 proc. więcej). Ograniczono natomiast przywóz mleka płynnego i śmietany – do 157 tys. ton i mleka w proszku – do 72 tys. ton, w obu przypadkach o 20 proc. - czytamy dalej.