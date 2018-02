Uproszczenie podatków priorytetem na ten rok

Uproszczenie systemu podatkowego oraz kontynuacja procesu uszczelniania VAT-u - to wyzwania rządu w tym roku - powiedział w piątek w Piszu premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że makroekonomiczne wyniki będą w tym roku „na pewno bardzo solidne”

Mówił też, że ciągu kilku lat jest „w zasięgu ręki” pierwsze miejsce polskiej branży meblowej w Europie.

Szef rządu złożył w piątek wizytę w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie), w ramach której odwiedził zakład Telmex, produkujący meble, głównie na potrzeby koncernu IKEA, a także spotkał się z przedsiębiorcami z Warmii i Mazur.

Podczas krótkiej konferencji prasowej w zakładzie Telmex mówił m.in., że celem rządu na ten rok jest dalsze uszczelnienie, jak i uproszczenie systemu podatkowego.

Program uproszczenia systemu podatkowego. To jest taki gąszcz różnych przepisów, który narastał przez 30 lat można powiedzieć, a wcześniej, w latach komunizmu też przecież nic dobrego z tych naszych przepisów nie wynikało. I rozwikłać te różne supełki gordyjskie na pewno nie będzie łatwo, ale to jest cel, który postawiłem przed Ministerstwem Finansów, przed panią minister, przed wiceministrami, żeby uprościć system podatkowy. To numer jeden - powiedział.