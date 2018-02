Jest zespół do walki z oszustami finansowymi

O tym, że taki zespół istnieje, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas relacji z Davos. Jak się dowiedzieliśmy, odbyło się już pierwsze spotkanie tego zespołu, którego pracami kierują przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Firmy oszukujące konsumentów coraz częściej swoje siedziby lokują w krajach egzotycznych, do których trudno dotrzeć niektórym organom. Ponadto przyjmują różne modele biznesowe, często zmieniają zasady by utrudnić ich wykrycie. Dlatego w pierwszej kolejności zespół ma zająć się opracowaniem metod współdziałania. Obecnie bowiem część instytucji nie ma na przykład możliwości dokonania przeszukania w przypadku, kiedy pojawia się podejrzenie oszustwa. Z kolei instytucje, które mogą wchodzić do lokalu podejrzanej firmy, bardzo często potrzebują wiedzy, czego konkretnie szukać.

Rynek alternatywnych inwestycji finansowych rozwija się bardzo szybko. Niestety obok uczciwych pomysłów pojawiają się przedsiębiorcy wykorzystujący niewiedzę konsumentów. UOKiK w tej chwili prowadzi kilkanaście postępowań dotyczących różnych firm inwestycyjnych oferujących zarobek dzięki inwestycjom w złoto, diamenty, kryptowaluty. Część z nich swoim modelem przypomina piramidy finansowe. Bez wspólnych działań wielu instytucji w ramach jednego państwa, szybkie wyeliminowanie oszustów z rynku nie jest możliwe. Zadaniem zespołu będzie również opracowanie rekomendacji, które mogłyby w najbliższej przyszłości pomóc w przeciwdziałaniu takim nieprawidłowościom.

Takimi sprawami zajmuje się zespół złożony nie tylko z przedstawicieli UOKiK, ale także m.in. KNF, prokuratury i administracji skarbowej. Kiedy zostaną wypracowane propozycje rozwiązań, jest szansa na ich implementację w prawie i mocne ograniczenie działania oszukańczych firm na rynku finansowym oraz mediów.