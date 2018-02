Są chętni na Mieszkanie plus z Anglii i Niemiec

380 rodzin przeszło weryfikację czynszową w programie Mieszkanie plus w Białej Podlaskiej - powiedziała Bernadeta Puczka, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej. W mieście powstanie 186 lokali

Jak powiedziała Bernadeta Puczka, wszystkie rodziny, które mają zdolność czynszową, w piątek zostaną o tym poinformowane.

Chętni na Mieszkanie plus pochodzą głównie z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. wniosków złożyły osoby niezamieszkujące w tym mieście. Są chętni z Bydgoszczy, Warszawy, Gdańska, ale także z zagranicy - Anglii, Irlandii i Niemiec. Większość chętnych to rodziny, często wielodzietne, ale są także młode małżeństwa, a nawet bezdomni, którzy mogą pochwalić się dochodami.

SzSz (PAP)