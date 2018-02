NBP wydał monety z okazji Igrzysk PyeongChang 2018

Narodowy Bank Polski wyemitował dwie monety: złotą i srebrną – Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang 2018

Okolicznościowe monety są w obiegu od 19 stycznia 2018 r. Nawiązują do sukcesów polskiej reprezentacji sprzed czterech lat, kiedy to biało-czerwoni wywalczyli cztery złote medale oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu.

Złota moneta przedstawia sylwetkę zawodnika na rozbiegu skoczni olimpijskiej, na srebrnej znalazł się wizerunek drużyny łyżwiarzy szybkich.

Moneta złota o nominale 200 zł wyemitowana została w nakładzie do 1500 sztuk, a srebrna o nominale 10 zł – do 15 000 sztuk. Cena złotej wynosi 3000 zł, a srebrnej – 120 zł. Monety można nabyć w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

NBP jest wyłącznym emitentem polskich znaków pieniężnych.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

mw