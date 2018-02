Kwieciński: współpraca gospodarcza z USA może być większa

Czas, aby narracja o relacjach polsko-amerykańskich nie dotyczyła tylko bezpieczeństwa, ale też w większym stopniu współpracy gospodarczej - mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w Miami. Wskazał, że szczególnie istotne pola współpracy, to np. energetyka czy prace badawczo-rozwojowe.

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński otworzył w piątek Polsko-Amerykańskie Forum Przywództwa w Miami.

Czas, aby narracja o relacjach polsko-amerykańskich nie dotyczyła tylko bezpieczeństwa, ale także w zdecydowanie większym stopniu współpracy gospodarczej. Czyli tego, co możemy sobie wzajemnie zaoferować - powiedział Kwieciński i wskazał szczególnie istotne pola współpracy. - To na przykład energetyka, prace badawczo-rozwojowe i, co oczywiste, obronność - ocenił minister cytowany w komunikacie MIR.