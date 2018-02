Kukiz chce ograniczyć posłom immunitet. Zbiera podpisy

Lider Kukiz‘15 Paweł Kukiz poinformował w sobotę na swoim Twitterze, że zbiera podpisy pod projektem ustawy „uniemożliwiającej chowanie się posła za immunitetem w przypadku karnych zarzutów przeciw niemu”. Poseł zamieścił również projekt tej ustawy

W sobotę na Twitterze Paweł Kukiz zamieścił projekt zmiany konstytucji.

W uzasadnieniu projektu napisano, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Konstytucji RP parlamentarzysta nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu od dnia ogłoszenia wyniku wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu.

Obecnie zbycie mandatu posła staje się gwarancją bezkarności zwłaszcza w przypadku reelekcji, jeśli bowiem parlamentarzysta zdobędzie mandat i sprawuje go np. przez cztery kadencje - oznacza to, że przez 16 lat, bez zgody Sejmu - nie może być on pociągnięty do odpowiedzialności karnej, co budzi uzasadnione zastrzeżenia natury etycznej - czytamy.