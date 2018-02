10 mln zł do wzięcia dla firm w Opolskiem

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór dla firm, które chcą uzyskać dofinansowanie dla wdrażanych nowoczesnych technologii teleinformatycznych. W puli dla mikro, małych i średnich firm z regionu jest 10 mln zł

Jak poinformowała Katarzyna Kownacka z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), ogłoszony nabór jest adresowany do firm z województwa opolskiego. Najlepsi mogą liczyć na dotację od 100 do 500 tys. zł. Dotacje można pozyskać np. na informatyczne systemy obsługi klientów czy systemy informatyczne i komunikacyjne usprawniające działalność przedsiębiorstw.

Zgodnie z regulaminem wprowadzane w ramach naboru nowinki mogą dotyczyć rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami, służyć wsparciu procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw i wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych oraz organizacyjnych dla procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm czy wykorzystaniu takich nowinek w relacjach między przedsiębiorcą a klientem.

To już drugi tego typu nabór organizowany przez podlegające samorządowi województwa OCRG. W poprzednim złożono 127 wniosków. Wśród wybranych do dofinansowania w pierwszym naborze projektów były np.: mobilna platforma do szkoleń, system do obsługi targów wirtualnych, platforma wideolearningowa, wdrożenie specjalistycznego systemu sprzedaży internetowej, systemu informatycznego do automatyzacji procesów wewnętrznych czy innowacyjnego oprogramowania laboratoryjnego.

O pieniądze mogą się starać mikro, małe i średnie firmy z regionu. Wnioski będzie można składać od 19 do 26 marca elektronicznie i w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Centrum planuje rozstrzygnięcie naboru na wrzesień tego roku.

Pieniądze dostępne w ramach tego naboru pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. Ogółem w ramach RPO WO na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano w nim łącznie ponad 160 mln euro. Dotychczas w latach 2014-2020 OCRG ogłosiło 12 naborów. Dziesięć z nich już rozstrzygnięto.

PAP, mw