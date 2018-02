Hipokryzja Niemiec i Francji obnażona

PiS dostał niespodziewane wsparcie od… niemieckiego dziennika. Ujawniono dane, które pokazują porażającą hipokryzję Angeli Merkel, Martina Schulza i reszty europejskich polityków zaangażowanych w nagonkę na Polskę. Niemiecki dziennik Handelsblatt ujawnił, które kraje Unii Europejskiej najczęściej łamią jej zasady i okazuje się, że z pewnością nie jest to Polska, a najciemniej, jak zwykle, jest pod latarnią

Który kraj najczęściej łamie zasady Unii Europejskiej? Nie, nie jest to atakowana zewsząd Polska! Handelsblatt informuje, że najczęściej zasady i prawa Unii Europejskiej łamią (sic!) Niemcy.

Żaden inny kraj nie poucza innych tak, jak to robią Niemcy, ale co zawstydzające, to rząd Angeli Merkel najczęściej dopuszcza się łamania europejskich regulacji – pisze na łamach międzynarodowego wydania Martin Greive.