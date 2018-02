Afera Ciech? "To by była szkoda wielkich rozmiarów"

Ludzie w czasach władzy PO prowadzili interesy, które naraziły Skarb Państwa, nas - wszystkich obywateli - na potężne szkody - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, odnosząc się do informacji o zatrzymaniu przez CBA m.in. b. wiceministra skarbu ws. prywatyzacji Ciechu.

Jak poinformowało CBA, sześć osób, w tym były wiceminister skarbu, zostało zatrzymanych w sprawie prywatyzacji Ciechu. Według nieoficjalnych informacji PAP, straty mogły sięgnąć nawet 110 mln zł. Śledztwo w tej sprawie prowadzą agenci CBA z delegatury we Wrocławiu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Wójcik, komentując te doniesienia w poniedziałek w radiowej Jedynce, powiedział, że „jeżeli byłoby to prawdą, to byłaby to smutna informacja”. „Smutna w tym znaczeniu, że prawdą by było to, że przecinał się świat biznesmenów i świat polityków za czasów rządów Donalda Tuska” - ocenił. „Z jednej strony informacja dobra w sensie takim, że państwo działa, i to zdecydowanie” - dodał.

Zdaniem Wójcika, jeżeli te informacje się potwierdzą, to będzie oznaczało „bardzo poważny problem”. „To by była szkoda wielkich rozmiarów” - ocenił. „To by oznaczało, że politycy byli uwikłani w tego rodzaju sprawy, to jest bardzo poważny problem” - podkreślił.

„Jeżeli doszło rzeczywiście do zatrzymań, to należy spodziewać się postawienia zarzutów” - mówił wiceminister. Jak zaznaczył, czeka na komunikat prokuratury.

Wójcik odniósł się również do ubiegłorocznych wypowiedzi lidera PO Grzegorza Schetyny, który mówił o potrzebie likwidacji CBA. „Jeżeli Grzegorz Schetyna domagał się razem ze swoimi koleżankami i kolegami rozwiązania CBA, a dzisiaj dochodzi do zatrzymania, w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, właśnie przez funkcjonariuszy CBA (…), to życie dopisało scenariusz” - powiedział wiceminister.

