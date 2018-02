Nieznaczny spadek liczby miejsc pracy

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - spadł o 2,9 pkt m/m i wyniósł 257,9 pkt w styczniu 2019 r. - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Autorzy raportu podkreślają, że ponad rok nie obserwowaliśmy spadku na rynku wolnych miejsc pracy.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, rozpoczął bieżący rok od spadku. To dopiero drugi miesiąc nieznacznego do tej pory ograniczenia liczby wakatów. Jednak już ponad rok nie obserwowaliśmy spadku na rynku wolnych miejsc pracy. Wysoka dynamika ubiegłorocznego wzrostu, jaką obserwowaliśmy na rynku wydaje się trudna do utrzymania w roku bieżącym. W listopadzie stopa bezrobocia po wyłączeniu fluktuacji o charakterze sezonowym kolejny miesiąc z rzędu wyraźnie spadła - czytamy w raporcie.