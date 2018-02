Więcej produktów z polskich firm na Orlenie

PKN Orlen w ramach projektu „Spiżarnia Regionów”, który obejmuje stacje paliw płockiego koncernu, chce zintensyfikować współpracę z krajowymi dostawcami rodzimych produktów spożywczych. Obecnie są one dostępne na 400 stacjach, a wkrótce może być ich o 150-200 więcej

Wykorzystując pozycję naszej firmy i sieć dystrybucji, którą dysponujemy, chcemy realnie przyczynić się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Narzędzie już mamy, a naszą pomoc dla lokalnych producentów deklarujemy w całym łańcuchu - od organizacji zaopatrzenia przez dostawy - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w poniedziałkowym komunikacie spółki.

Według niego zaangażowanie we współpracę z producentami rodzimych produktów, płocki koncern traktuje jako wyraz społecznej odpowiedzialności, realizowanej poprzez wsparcie dla mniejszych, rodzinnych firm. Liczymy, że ten potencjał dostrzegą również inne firmy i lokalne, wytwarzane tradycyjnymi metodami produkty, o unikalnych walorach smakowych, będą dostępne dla jeszcze większej grupy konsumentów - podkreślił prezes PKN Orlen.

Jak zaznaczył płocki koncern, polską żywność charakteryzuje wysoka jakość, szczególnie doceniana przez klientów. W ocenie spółki potwierdzeniem tego jest duży sukces realizowanego tam projektu „Spiżarnia Regionów”, zainicjowanego we wrześniu 2017 r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Rynku Rolnego.

Obecnie do dyspozycji klientów pozostaje ponad 70 produktów regionalnych, od 23 polskich rolników i przedsiębiorców, na blisko 400 stacjach paliw, w 4 województwach. Produkty wchodzące w skład oferty mają korzenie regionalne, zostały w pełni wytworzone w Polsce, przez producentów reprezentujących rodzimy kapitał - poinformował płocki koncern.

Według spółki „Spiżarnia Regionów” to projekt będący doskonałą platformą do promocji lokalnych produktów od polskich producentów, którzy często nie mają możliwości konkurowania z zagranicznymi dostawcami. PKN Orlen dostrzega potencjał do rozszerzenia oferty na kolejne 150-200 wyselekcjonowanych stacji. Obecnie trwają przygotowania, aby projekt mógł zostać wdrożony wiosną - oświadczył płocki koncern.

PKN Orlen zwrócił jednocześnie uwagę, że spółka ta stawia również na dynamiczny rozwój marek własnych, które produkowane są przez lokalnych producentów i w dużej części mają zastąpić zagraniczne produkty. Spółka przypomniała, że pierwszą kategorią, którą wprowadziła do sprzedaży na stacjach paliw pod marką własną, była woda źródlana O!.

Obecnie w ofercie dostępne są również czekolada i chipsy. Zakładana jest intensyfikacja rozwoju marek własnych, opartych na krajowych producentach, dlatego w najbliższym czasie klienci będą mogli kupić również soki, napoje, krówki czy batony - zapowiedział płocki koncern.

PKN Orlen poinformował, że na bieżąco prowadzi postępowania zakupowe, które mają na celu realizację i dalszy rozwój biznesowych planów.

Informując we wrześniu 2017 r. o pilotażowym projekcie „Spiżarnia Regionów”, PKN Orlen podawał, że wprowadzi do sprzedaży na swych stacjach paliw kilkadziesiąt produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów, w tym soki i napoje z polskich owoców oraz miody, ciastka i przekąski. Spółka anonsowała wówczas, że produkty wywodzące się z różnych regionów Polski, dostępne będą na stacjach paliw w czterech województwach: małopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i pomorskim.

W Polsce PKN Orlen ma 1776 stacji paliwowych, w tym ponad 1200 własnych. W części tych placówek, poza formułą usług gastronomicznych Stop Cafe, wprowadzana jest także możliwość szybkich zakupów w sieci działających tam sklepów O!Shop, które oferują m.in. towary spożywcze. Według płockiego koncernu na koniec 2017 r. w całym kraju działało 1571 punktów Stop Cafe, z czego 180 w nowym O!Shop.

W listopadzie 2017 r. PKN Orlen wprowadził do sprzedaży na swych stacjach paliw pierwszy produkt pod własną marką - wodę źródlaną O!, gazowaną i niegazowaną. Spółka zapowiedziała wtedy, że inne nowe produkty własnej marki płockiego koncernu będą pojawiały się sukcesywnie.

PKN Orlen wyjaśniał, iż koncepcja marki własnej O! powstała w związku z rozwojem nowego formatu sklepu O!Shop oraz w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klienta. Spółka zwróciła uwagę, że woda źródlana O! jest jej pierwszą od 10 lat konsumencką marką własną wprowadzoną na rynek, po napoju Verva.

Już wcześniej PKN Orlen informował o prowadzonych postępowaniach w sprawie wyboru producenta produktów spożywczych, które chciałby wprowadzić do sprzedaży pod własną marką na swoich stacjach paliwowych. Chodzi m.in. o napoje energetyzujące o smaku mojito, a także sugar free i witaminowe oraz batony, w tym energetyczne, proteinowe oraz musli. Spółka publikowała również zapytania ofertowe, dotyczące produkcji napojów izotonicznych o smaku wieloowocowym, cytrynowym i pomarańczowym oraz chipsów o smaku ziemniaczanym, solonych i paprykowych.

PAP, mw