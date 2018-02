Prywatny fundusz zbuduje akademik na Pradze

Golub GetHouse podpisał umowę zakupu nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 82 na warszawskiej Pradze-Północ, poinformowała spółka. Na działce inwestycyjnej o łącznej powierzchni 11 533 mkw, zlokalizowanej vis-à-vis Akademii Leona Koźmińskiego, powstanie w pierwszej fazie nowoczesny akademik oferujący ok. 430 łóżek

Inwestycja będzie realizowana ze środków funduszu nieruchomościowego Golub GetHouse Property Fund II FIZ oraz w partnerstwie z firmą CA Ventures z Chicago, specjalizującą się w budowie akademików w USA.

Początek 2018 roku jest dla naszej firmy niezwykle intensywnym okresem. Kilka tygodni temu sfinalizowaliśmy zakup prestiżowej działki na warszawskiej Woli, na której zrealizujemy wieżowiec z mieszkaniami na wynajem Liberty Tower. Kolejnym zaplanowanym krokiem było poszerzenie naszego portfolio gruntów inwestycyjnych. Jesteśmy niezwykle dumni, iż udało nam się ten cel osiągnąć. Na działce przy ul. Jagiellońskiej 82 wybudujemy pierwszy w naszej warszawskiej ofercie nowoczesny akademik. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja okaże się sukcesem. Bardzo wierzymy w rozwój tego segmentu rynku nieruchomości. Z tego powodu utworzyliśmy specjalne partnerstwo z firmą CA Ventures z Chicago, która ma ogromne doświadczenie w budowie i zarządzaniu akademikami. Nasz partner wybudował obiekty oferujące ponad 10 tys. łóżek we wszystkich głównych amerykańskich miastach akademickich - powiedział prezes Golub GetHouse Czarek Jarząbek, cytowany w komunikacie.

Akademik, który powstanie na warszawskiej Pradze-Północ, będzie drugą inwestycją Golub GetHouse w tym segmencie rynku w Polsce. Pierwsza z nich realizowana jest przy ul. Romanowicza na krakowskim Zabłociu i obejmuje odrestaurowanie budynku po dawnych zakładach Telpodu. Zostanie on przebudowany i przystosowany do pełnienia funkcji nowoczesnego akademika o podwyższonym standardzie, oferującego ok. 600 łóżek. Zakończenie krakowskiej inwestycji planowane jest na rok akademicki 2019/2020, podano również.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2018 r. Obecnie prowadzone są prace związane z opracowaniem koncepcji architektonicznej budynku - podsumowano.

Golub GetHouse to firma deweloperska i inwestycyjna posiadająca ponad 55 lat doświadczenia na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Polsce firma zrealizowała do tej pory budynki biurowe takie jak: Warsaw Financial Center, International Business Center Warsaw Corporate Center czy ostatnio PRIME Corporate Center - główna siedziba banku Raiffeisen Polbank. Obecnie, wspólnie z Mennicą Polską S.A., Golub GetHouse realizuje inwestycję Mennica Legacy Tower, która powstanie przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej w Warszawie.

