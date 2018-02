TMS zaczyna sprzedaż kontraktów na bitcoina

Dom Maklerski TMS Brokers wprowadził do swojej oferty kontrakt CFD oparty o notowania kontraktu terminowego na bitcoin

Przypomnijmy, że Komisja Nadzoru Finansowego, podobnie jak NBP niechętnie patrzy na inwestowanie w kryptowaluty. Obie instytucje w wydanym jeszcze w lipcu ub.r. ostrzeżeniu zapowiedziały, że inwestowanie w tego typu kryptowalutę będzie miało bardzo nieprzyjemne konsekwencje dla zarządów firm, jakie nadzorują. TMS Broker jednak zapewnia, że oferta zgodna jest z wytycznymi KNF w zakresie kryptowalut.

W strukturach firmy funkcjonuje Departament Nadzoru i Kontroli, który czuwa nad tym, by wszystkie działania domu maklerskiego były zgodne z zaleceniami regulatorów. Generalnie jesteśmy za bezpieczną regulacją rynku kryptowalut. Uważamy, że na rynku powinny być jasne i bezpieczne zasady obrotu, by nie generować ryzyka związanego z stworzeniem szarej strefy. Sądzimy jednak, że ten rynek jest za duży, globalny, aby pozostać wobec niego obojętnym - powiedziała Katarzyna Szymańska, rzecznik TMS Brokers. - Nad wdrożeniem kontraktów na bitcoin pracowaliśmy przez długi czas, gdyż zależało nam by dać klientom rozwiązanie transparentne, bezpieczne i zgodne z prawem. Chcieliśmy, aby nasi klienci mieli możliwość tradingu u regulowanego brokera, zgodnie z prawem, na jasnych zasadach i nie uciekali do szarej strefy - dodała.