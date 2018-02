Sieci: "Człowiek Wolności" to prezes TK Julia Przyłębska

Dziś ważny dzień. Wspólnie z Czytelnikami już po raz piąty wręczymy tytuł „Człowieka Wolności Tygodnika Sieci”. Nagradzamy nim osoby, które w naszej ocenie najbardziej zasłużyły się sprawie polskiej wolności w minionym roku. Tym razem postanowiliśmy wyróżnić panią sędzię Julię Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego

Dlaczego?

Bo uznaliśmy, że była ona kluczową postacią w bitwie o praworządność, jaką stoczono w kraju w ostatnich kilkunastu miesiącach. Przypomnijmy: jeszcze przed wyborami 2015 roku, rzutem na taśmę, czując nadchodzącą przegraną, większość PO-PSL postanowiła dokonać skoku na Trybunał, wybierając kilku sędziów na zapas. To miał być zastępczy polityczny szaniec przegrywającej ekipy. Połamano w ten sposób i literę i ducha Konstytucji. Co gorsza, w tym gorszącym procederze wzięły udział władze poprzedniego składu TK. Plan był o tyle perfidny, że skoordynowany z brutalną akcją uliczną i medialną, zmierzającą do sparaliżowania oporu przeciw temu zamachowi na demokratyczne instytucje.

W tej sytuacji ludzie, którzy zdecydowali się stanąć w obronie ładu konstytucyjnego, praworządności i demokracji, musieli wykazać się charakterem, profesjonalizmem, odpornością na wulgarne ataki. Pani prezes Julia Przyłębska mimo ogromnej presji potrafiła po swoim wyborze na stanowisko prezesa TK oprzeć się tym naciskom, nie uległa też pokusie stanięcia po drugiej stronie politycznej barykady. Choć nad jej głową (i innych sędziów TK) świstały polityczne kule i latały medialne maczugi, nie poszła w ślady swojego poprzednika - nie udała się na żaden polityczny wiec, nie wzywała tłumów na pomoc, nie naradzała się z politykami. Z godnością, odwagą, spokojem broniła sędziowskiej niezależności, prawniczego dystansu, konstytucyjnego ładu państwa. Tego wszystkiego, co zapewnia obywatelom Rzeczypospolitej wolność.

Dziś emocje już opadają, także dzięki pani prezes. Ale z perspektywy czasu widać jak kluczowa była ta mądra postawa Julii Przyłębskiej. Prawdziwy Człowiek polskiej Wolności.

Zapraszam do oglądania relacji z uroczystości: o 19.00 na żywo na antenie telewizji wPolsce.pl, a o 21.55 półgodzinnej relacji w TVP 2

Michał Karnowski, wiceprezes wydawnictwa Fratria, redaktor tygodnika „Sieci” i telewizji Polsce.pl