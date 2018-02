Przewalutować kredyt frankowy?

Analitycy rynku finansowego spodziewają się, że w 2018 roku Szwajcarski Bank Narodowy utrzyma stopy procentowe na rekordowo ujemnym poziomie. Ujemne stopy procentowanie to poważny argument, aby przy tym franku zostać.

– Kwestia przewalutowania kursu franka szwajcarskiego zaciągniętego kredytu frankowego nie sprowadza się tylko i wyłącznie do bieżącego kursu franka – ale także do tego, jak jego posiadacz czuje się z tym kredytem frankowym – powiedział Tomasz Kaczor, główny ekonomista BGK – Trzeba pamiętać, że mając kredyt frankowy przez wiele miesięcy możemy liczyć na wyraźnie niższe oprocentowanie. Jeżeli ktoś nie jest pod presją ze względu na bardzo dużą ekspozycję powodującą, że nawet stosunkowo nieduże wahnięcia kursu franka będzie wpływało na wzrost kredytu nieproporcjonalnie do wartości nieruchomości, lepiej trochę poczekać. Ale to już indywidualna decyzja, która powinna uwzględniać więcej niż tylko kurs dzisiejszy i prognozy walutowe, które – jak życie pokazuje – często są nie trafione – pokreślił Tomasz Kaczor.

eNewsroom.pl/ as/