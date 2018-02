"Polska Bezgotówkowa" z Alior Bankiem i ePłatnościami

Alior Bank oraz Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności przystąpiły do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego Fundacji „Polska Bezgotówkowa”. Dzięki ich wspólnej akcji, przedsiębiorcy zyskają dostęp do bezpłatnej instalacji terminali płatniczych, a także ich bezkosztowe utrzymanie przez 12 miesięcy, poinformowało Polskie ePłatności

Program terminalizacji Polski, w którym bierzemy udział wraz z Alior Bankiem, to niewątpliwie największa tego typu inicjatywa w historii kraju, która pomoże polskim przedsiębiorcom otworzyć się na nowe technologie w dziedzinie płatności. Wierzymy, że połączone siły Polskich ePłatności i Alior Banku zapewnią najefektywniejsze dla przedsiębiorców wykorzystanie szansy, którą daje program ‘Polska Bezgotówkowa’ - powiedział prezes Polskich ePłatności Jarosław Mikos, cytowany w komunikacie.

Akcja skierowana jest do właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcieliby wdrożyć płatności bezgotówkowe i jednocześnie nie akceptowali tej formy płatności w swoich punktach handlowo-usługowych w okresie ostatnich 12 miesięcy. Przedsiębiorca, który przystąpi do programu, zyska pełne wsparcie finansowe zakładające pokrycie kosztów związanych z instalacją terminala, jego serwisowaniem, a także obsługą płatności elektronicznych przez rok. Każda firma może otrzymać maksymalnie 3 urządzenia. Polskie ePłatności zadbały o jak najszerszy zakres urządzeń do wyboru, oferując przedsiębiorcy terminale stacjonarne, przenośne oraz mobilne mPOS-y, czytamy także.

Dla firm, które nie zakwalifikują się do programu fundacji „Polska Bezgotówkowa”, Alior Bank we współpracy z PeP przygotował ofertę specjalną.

Dzięki wspólnej ofercie Alior Banku i PeP właściciele firm, które nie mogą przystąpić do programu ‘Polska Bezgotówkowa’, zyskają dostęp do nowoczesnych terminali płatniczych Polskich ePłatności, a także rachunku firmowego Partner Alior Banku, którego otwarcie i prowadzenie jest bezpłatne pod warunkiem rozliczenia jednej transakcji miesięcznie, przy wykorzystaniu urządzenia PeP - powiedział dyrektor zarządzający Pionem Rozwoju Przedsiębiorstw w Alior Banku Maciej Surdyk, cytowany w komunikacie.

Podobnie jak uczestnicy programu wsparcia obrotu bezgotówkowego, klienci Alior Banku i Polskich ePłatności korzystający z oferty specjalnej mogą liczyć na bezpłatną instalację terminali płatniczych i ich serwis, a także szkolenie personelu oraz całodobowe wsparcie, podsumowano w materiale.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Spółka Polskie ePłatności specjalizuje się w procesowaniu płatności bezgotówkowych i dostarczaniu innowacyjnych usług dla biznesu, zapewniając obsługę transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz realizację innych usług z wykorzystaniem terminali POS. Polskie ePłatności zostały powołane styczniu 2010 roku przez kadrę zarządzającą firmy OPTeam.

