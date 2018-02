10 mld zł na inwestycje kolejowe w tym roku

PKP Polskie Linie Kolejowe zwiększą w tym roku wydatki na inwestycje do 10 mld zł z 5 mld zł wydanych w roku ubiegłym - poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Proces inwestycyjny się rozpoczął i w tym roku mamy wydać 10 mld zł. W ubiegłym roku to było 5 mld zł. Z tego powodu, że skok jest niezwykle istotny, pozostaniemy z wykonawcami w bardzo bliskich kontaktach. Osobiście również zamierzam jeździć w różne miejsca, tam gdzie będzie potrzebna jakaś interwencja, bowiem wykonawców należy doceniać, ale też patrzeć im na ręce w sposób stały - powiedział podczas wtorkowej konferencji Bittel.

Według wiceministra rok ubiegły dla PKP PLK był niezwykle istotny, o czym świadczy ogromna liczba zakontraktowanych umów realizacyjnych, dokończenie wielu przetargów, czy opracowanie programu utrzymaniowego, który przez rząd został przyjęty na początku tego roku.

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych przypomniał, że na początku ubiegłego roku spółka miała zakontraktowane umowy wartości niecałych 8 mld zł, podczas gdy na początku tego roku wartość ta wzrosła do 26 mld zł.

To co jest najważniejsze, to fakt, że w ubiegłym roku weszliśmy na place budowy. Na prawie wszystkie duże inwestycje weszliśmy w terminach, które wcześniej zaplanowaliśmy – powiedział prezes.