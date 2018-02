Słaby rok banków. Zarobiły tylko 13,6 mld zł

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 13,6 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2017 r. i był niższy o 2,3 proc. w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Wynik z odsetek wzrósł o 12,1 proc. do 42,63 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 13,74 mld zł i był o 9,1 proc. wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 4,1 proc. r/r do 61,76 mld zł na koniec 2017 r. Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 1,4 proc. w skali roku do 18,35 mld zł. Koszty działalności banków wzrosły o 4,3 proc. r/r do 33,02 mld zł w okresie styczeń-grudzień.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 8,2 mld zł, co oznacza wzrost o 9,4 proc. w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,65 proc. na koniec września 2017 r. (wobec 17,72 proc. na koniec 2016 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 - 17,22 proc. (wobec 16,14 proc. na koniec 2016 r.).

ISBNews, MS