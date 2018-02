NBP: w grudniu spadła wartość eksportu

Szacowana wartość eksportu spadła w grudniu 2017 r. (w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej) o 2,2 mld zł czyli o 3,3 proc. i wyniosła 64,0 mld zł – poinformował NBP. Głównym powodem spadku była mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z grudniem 2016 r.

Najsilniej obniżył się eksport przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup na co wskazuje skala spadku sprzedaży samochodów osobowych, odbiorników telewizyjnych czy sprzętu AGD – podaje bank centralny w bilansie płatniczym za grudzień 2017 r.

Jak podaje NBP, o 3,3 mld zł wzrosła natomiast wartość importu czyli o 5,1 proc., wynosząc 69,3 mld zł.

Wzrost ten był jednak niższy niż w poprzednich miesiącach w wyniku wspomnianej wcześniej mniejszej liczby dni roboczych. Duże transakcje jednostkowe – zakup samolotów oraz zwiększone dostawy ropy naftowej skompensowały odnotowany spadek wartości importu w części grup towarowych – czytamy w publikacji.

Zatem deficyt w obrotach towarowych wyniósł 5,3 mld zł, a w analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wynosiło 0,2 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,2 mld PLN i w porównaniu do grudnia 2016 r. wzrosły o 1,8 mld PLN, tj. o 9,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 13,6 mld PLN i wzrosła o 1,0 mld PLN, tj. o 7,8 proc. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,6 mld PLN złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,8 mld PLN), podróży zagranicznych (2,0 mld PLN) oraz usług transportowych (1,8 mld PLN) – wynika z danych NBP.

Wartość eksportu liczona w euro wyniosła w grudniu minionego roku 15.232 mln euro, co oznacza wzrost wobec analogicznego miesiąca 2016 r., kiedy to wyniosła 14.920 mln euro. Wartość importu wyniosła w grudniu 2017 r. 16.500 mln euro, co oznacza wzrost w stosunku do grudnia roku kiedy to sięgała 14.872 mln euro.

Jak podaje NBP, saldo rachunku bieżącego w grudniu 2017 r. było ujemne i wyniosło 4,8 mld zł.