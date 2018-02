Banki mają dwa blockchainy do wyboru

Skończyły się testy systemu publikacji informacji dla klientów, opartego na blockchainie. Testy drugiego jeszcze trwają.

Zakończyły się testy systemy do przechowywania i przesyłania dokumentów dla klientów banków, opartego o blockchain a opracowanego przez firmę Billon.

Nad wdrożeniem Billon pracuje wraz z Biurem Informacji Kredytowej. Obie firmy prowadziły testy, w których, jak twierdzi spółka, wzięło udział kilka polskich banków, oraz kilka następnych w roli obserwatorów, rozpoczynając publikowanie niespersonalizowanych dokumentów. Jak twierdzi, testy zakończyły się sukcesem, umożliwiając przetworzenie nawet 5 mln dokumentów w ciągu doby.

Obecnie trwają testy innego rozwiązania, również opartego na technologii blockchain, w którego opracowanie zaangażowane są Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz IBM.

Pomysł na wykorzystanie technologii blockchain (ona stoi również za kryptowalutami, w tym za bitcoinem) wziął się stąd, że gwarantuje ona niezmienność przesyłanych informacji w długim okresie czasu. Tymczasem od sierpnia 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE prowadzi postępowania wobec niemal wszystkich banków w kraju. Trybunał zdecydował, że informacje przekazywane klientom za pośrednictwem skrzynki mailowej i bankowości elektronicznej nie spełniają wymogów trwałego nośnika, obejmujących brak technicznej możliwości modyfikacji lub usunięcia danych zapisanych wcześniej przez jedną ze stron. Ponieważ nadawca może ingerować w treść korespondencji, tym samym wszystkie dokumenty przekazywane klientom tą drogą nie mogą być traktowane jako dostarczone i niezmienne przez wymagany okres. Dlatego Związek Banków Polskich wspólnie z bankami od wiosny 2017 r. prowadzi prace nad sektorowym rozwiązaniem tego problemu.

Dla Billona wybór jego technologii byłby szansą na nawiązanie współpracy z bankami także i w innej dziedzinie, mianowicie w płatnościach.

Philip Morris oraz firmy FMCG wykorzystują zbudowane na niej narzędzie do natychmiastowej wypłaty nagród motywacyjnych. Testy na pewno przyczyniają się do popularyzacji zalet naszego blockchaina, a przez to ułatwią kolejne wdrożenia stworzonych na jego podstawie rozwiązań obsługujących wszelkie rodzaje płatności i zarządzania dokumentami – napisał Maciej Parol.