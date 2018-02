Sto Pracowni Orange na stulecie niepodległości

Dostęp do internetu to dostęp do wiedzy i nowych możliwości. Cyfrowe kompetencje ułatwiają zdobycie lepszej pracy nie tylko młodym, lecz i starszym osobom

To szczególnie istotne w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Nic dziwnego, że cyfryzacja mniejszych miejscowości jest jednym z kluczowych elementów strategii rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

W Polsce w latach 2012–2017 odsetek mieszkańców terenów wiejskich regularnie korzystających z internetu wzrósł z 48 do 64 proc. W przypadku małych miast było to odpowiednio 59 i 74 proc. Obszary wsi i małych miast najszybciej się cyfryzują, ale też mają najwięcej do nadrobienia. A to właśnie nowe technologie mogą się stać sposobem na szybkie zniwelowanie dystansu rozwojowego, jaki dzieli Polskę od krajów wysokorozwiniętych. Dzięki wieloletnim inicjatywom wspieranym przez państwo, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, szybka sieć internetowa dociera do coraz większej liczby Polaków.

Ale sama infrastruktura to nie wszystko. Ważne też, żeby wiedzieć jak i chcieć skorzystać z możliwości, jakie daje sieć. Dlatego kluczowa jest cyfrowa edukacja. O tym, że można to robić z pomysłem i skutecznie, przekonują Pracownie Orange. Dziś 900 tys. Polaków może korzystać z zafundowanych przez operatora multimedialnych świetlic w całym kraju. Firma właśnie oddała do użytku setną pracownię.

Fundując setną Pracownię, chcemy uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i pokazać poprzez oddolne, obywatelskie inicjatywy nowoczesny wymiar patriotyzmu. Widzimy, że program już na etapie przygotowania zgłoszeń jednoczy i mobilizuje lokalne społeczności. Cieszę się, że tworzymy w ten sposób nie tylko miejsca, gdzie można za darmo skorzystać z internetu, lecz coś o wiele bardziej wartościowego: lokalne centra aktywności społecznej – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Setna Pracownia Orange powstała w mazowieckich Kozerkach. Dzięki zapałowi i determinacji do wspólnego działania ta licząca 600 mieszkańców miejscowość zdobyła w internetowym głosowaniu ponad 18 tys. głosów, uzyskując drugi wynik w województwie.

Pracownie prowadzą własne, autorskie programy dopasowane do potrzeb i zainteresowań lokalnych społeczności. Pozwalają one rozwijać innowacyjność i kreatywność młodego pokolenia, przygotowywać je do wyzwań zmieniającego się rynku pracy, ale także przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych, w tym seniorów.

Dotąd w świetlicy sołeckiej nic się nie działo. Biblioteka w naszej miejscowości też nie była miejscem spotkań. Teraz warsztaty z robotyki i programowania są tu, na miejscu. Wcześniej najbliższa placówka, w której można rozwijać tak zaawansowane zainteresowania dzieci, była 20 km stąd. Niektórzy rodzice na takie zajęcia wozili dzieci nawet do Wrocławia – 100 km od naszego Sokołowska – mówi Kamila Krysiak z SOKO – Pracowni Orange w Sokołowsku.

Aż 3/4 osób odwiedzających Pracownie to dzieci i młodzież. To oni najczęściej aktywnie współtworzą realizowane później projekty. Są to m.in. warsztaty (fotograficzne, nowych technologii, kodowania), akcje charytatywne, działania społeczne oraz imprezy plenerowe. Co trzecia Pracownia organizuje zajęcia z programowania. Seniorzy najchętniej korzystają natomiast ze szkoleń z obsługi podstawowych programów komputerowych i poczty elektronicznej. Często to jedyne miejsca w okolicy, w których można kreatywnie spędzić czas.

Także szkoła przysyła tu dzieci, bo mamy znacznie lepsze warunki. To dla nas bardzo ważna sprawa, bo nawet jeśli na 400 mieszkańców Sokołowska przychodzi regularnie 10 dzieci, to zawsze jest to te 10 dzieci, które mogą coś w przyszłości zmienić w naszym życiu. Kto wie. One nie przychodzą tu pograć. Najfajniejsze jest właśnie to, że przychodzą na zajęcia, a oprócz tego świetlica stała się też tym miejscem spotkań, bo przecież nikt nie zabroni im pograć z innymi. Poza tym po latach widzimy, że to zainteresowanie i zaangażowanie w podobne rzeczy w końcu ruszyło – dodaje Kamila Krysiak.

W ramach programu Pracownie Orange każda ze stu stworzonych placówek otrzymała komputery, bezpłatny internet, konsolę do gier, telewizor LCD, a także meble oraz pomoce dydaktyczne (m.in. roboty edukacyjne, dzięki którym dzieci i młodzież będą się uczyć programowania. Fundacja Orange zorganizuje w Pracowniach wkrótce warsztaty cyfrowe z druku 3D i modelowania. Łącznie w ciągu sześciu lat działania Pracowni Orange przeznaczył na ich wyposażenie ponad 3 mln zł.

mw