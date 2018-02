KAS skonfiskowała nielegalne automaty do gier

171 nielegalnych automatów do gier trafiło ostatnio do magazynów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie - poinformowała w komunikacie Izba. Według IAS, od początku 2018 roku jej funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli maszyny do gier o szacunkowej wartość około 1 mln 710 tys. zł.

Cytowany w komunikacie dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz zwraca uwagę, że „automaty do gier hazardowych bardzo często są umieszczane w niepozornych miejscach takich jak lokalne bary, kioski lub małe sklepy spożywcze”.

„Z naszego doświadczenia wynika, że osoby wynajmujące powierzchnię na której ustawiona jest maszyna do gry często nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności karnej-skarbowej jaka na nich ciąży” - stwierdza i przypomina, że kary za urządzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji wynoszą nawet 100 tys. zł od każdej zabezpieczonej maszyny.

W myśl ustawy o grach hazardowych - automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier mogą być eksploatowane przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa. (PAP)