Kwieciński: Mieszkanie plus też nakręci inwestycje

Wzrost gospodarczy w IV kw. ub.r. ukształtował się na poziomie ok. 5 proc. r/r, zaś wzrost inwestycji przyspieszył do 10-12 proc. r/r z 3,3 proc. wzrostu w III kw., poinformował ISBnews minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Minister liczy, że wsparciem dla wzrostu inwestycji będzie Konstytucja dla Biznesu, ale także np. duża ustawa innowacyjna wicepremiera Jarosława Gowina oraz projekt dotyczący sukcesji w firmach rodzinnych.

Kwieciński zwrócił też uwagę na przyspieszenie wzrostu PKB w II poł. 2017 r., co - według niego - dobrze rokuje na przyszłość.

W III kw. wzrost PKB prawie otarł się o 5 proc., a w IV kw. też powinien być w okolicach 5 proc., co średnio nam dało 4,6% za cały rok. To oznacza, że w zeszłym roku byliśmy jedną z szybciej rosnących gospodarek UE. Ale, co ważniejsze, że byliśmy najszybciej rosnącą z tych największych gospodarek unijnych, a my jesteśmy 6. największą gospodarką UE - podsumował minister.