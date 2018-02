Inwestycje: w końcu mamy dobry klimat

Prognoza Ministerstwa Finansów wskazuje na wzrost inwestycji w tym roku w okolicach 7 proc. - ocenił w środę wiceminister finansów Leszek Skiba

Jak dodał, mocno ruszyły inwestycje. Tego wypatrywali wszyscy analitycy.

Widzieliśmy odbicie i mamy nadzieję, że ten proces będzie kontynuował w całym roku 2018. I nasza prognoza na wzrost inwestycji w roku 2018 jest około 7 proc. - powiedział w środę w radiu TOK FM Skiba. Zdaniem wiceministra nie ma jeszcze powodu do zmiany prognozy dynamiki inwestycji w 2018 r.

W ocenie Skiby mamy bardzo dobry klimat gospodarczy, który wiąże się jednocześnie z wykorzystaniem środków europejskich, zaufaniem konsumentów, dobrą dynamiką konsumpcji prywatnej, co sprawia, że firmy widzą powody do inwestowania i inwestują. Liczby za czwarty kwartał są już dosyć dobre - zaznaczył.

Skiba przekazał, że jednostki samorządu terytorialnego najprawdopodobniej zakończyły 2017 r. bez deficytu, ani nadwyżki w ujęciu kasowym.

Mamy wstępne szacunki odnośnie samorządów - one zazwyczaj przysyłają te informacje z błędami i do połowy lutego trwa proces ich poprawiania - powiedział Skiba. Dodał, że wygląda na to, że spełni się wcześniejsze założenie MF, iż kasowo samorządy zakończyły rok zerowo. Czyli będziemy mieli saldo zerowe - powiedział.

Wiceminister pytany o potencjalne zagrożenia dla naszego wzrostu gospodarczego w 2018 roku, mówił, że zagrożenia są jedynie zewnętrzne.

Mamy w Polsce dobrą sytuację gospodarczą, co widać po tym, co się dzieje na rynku pracy, czyli rośnie liczba osób zatrudnionych, rosną wynagrodzenia, spada liczba osób bezrobotnych, to wszystko przekłada się też na zaufanie konsumentów, (..)mam nadzieję, że na coraz szybciej rosnąca stopę inwestycji przedsiębiorców - powiedział.

Jak dodał, w Polsce nie mamy do czynienia z ryzykami, a polska gospodarka jest absolutnie bezpieczna, zrównoważona.

Skiba był pytany także o szacunek PKB za czwarty kwartał ub.r. tuż przed jego podaniem przez Główny Urząd Statystyczny.

Jak na razie z tych liczb, które podał Główny Urząd Statystyczny za rok 2017 wynika, że ten czwarty kwartał to jest gdzieś w okolicach 5 proc. (…). W dalszym ciągu trwa dyskusja dotycząca tego, co się zdarzyło w handlu zagranicznym w grudniu, jaki to ma wpływ na dynamikę i na PKB w czwartym kwartale - wygląda na to, że gdzieś w okolicy 5 proc. na pewno będzie - ocenił Skiba.

GUS o godz. 10. podał w środę w flash szacunku, że Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł o 5,1 proc. rok do roku wobec wzrostu w III kw. o 4,9 proc. rdr.

PAP, mw