Kwieciński: cieszymy się, ale patrzymy dalej

Z zaprezentowanego w środę flash szacunku GUS wynika, że Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2017 roku wzrósł o 5,1 proc. rok do roku wobec wzrostu w III kw. o 4,9 proc. rok do roku. GUS nie podał składowych PKB. Pełne dane o PKB w IV kwartale GUS poda 28 lutego.

Na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarki w ostatnim kwartale ubiegłego roku bez wątpienia miało już wpływ wyraźne odbicie w inwestycjach. Doskonale wiemy, że dynamiczny i trwały wzrost musi opierać się na trzech filarach. Do systematycznie rosnących w ciągu całego roku konsumpcji i eksportu dołączyły też nakłady inwestycyjne - wskazał Jerzy Kwieciński. - Liczyliśmy i co więcej spodziewaliśmy się takiego wyniku. Znamionował go choćby dynamiczny przyrost wartości umów na projekty z unijnym dofinansowaniem i uruchamiane kolejne duże przedsięwzięcia - dodał.