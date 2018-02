10 tys. klientów kantoru internetowego PKO BP

Od wprowadzenia usługi kantoru internetowego w PKO Banku Polskim 16 stycznia br. uruchomiło ją prawie 10 tys. klientów, którzy zrealizowali transakcje na niemal 50 mln zł - poinformował bank.

Sukces nowego rozwiązania to dowód na to, że nowoczesna bankowość elektroniczna jest obecnie najbardziej cenioną przez klientów formą bankowości. Klienci mogą wymieniać waluty w czasie rzeczywistym, a rozliczenie transakcji następuje natychmiast, co oznacza bardzo szybki dostęp do środków - czytamy w komunikacie.