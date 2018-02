PPK jako nowa forma oszczędzania na emeryturę

2,5 mld zł może wynieść kwota dopłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) z funduszu pracy w formie dopłaty rocznej i składki powitalnej przewidzianych w projekcie ustawy o PPK, która trafia do konsultacji – powiedziała na konferencji prasowej Elżbieta Rafalska, minister pracy.

Projekt ustawy przewiduje, że każdy pracownik, który przystąpi do PPK może liczyć na roczną dopłatę z funduszu pracy czyli z budżetu państwa w wysokości 240 zł oraz na składkę powitalną w wysokości 250 zł. Program jest skierowany do ponad 11 mln zł pracowników, a szacunkowa liczba tych, którzy przystąpią do tego programu to 8,5 mln (przy założeniu 75 proc. udziału).

Jak podkreślała – obecna na konferencji - Teresa Czerwińska, minister finansów, Pracownicze Plany Kapitałowe są programem „w pełni prywatnym i dobrowolnym”. W założeniach przewidziano, że wielkość składki odprowadzanej przez pracodawcę wyniesie 1,5 proc. wielkości podstawy składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z możliwością jej podwyższenia o 2,5 pkt. proc. Wielkość składki pracownika to 2,0 proc. z możliwością zadeklarowania dodatkowych 2,0 pkt. proc. Pracodawca będzie zwolniony od składek na ubezpieczenie społeczne od wpłacanych na PPK składek, które będzie mógł zaliczyć je w koszty uzyskania przychodu.

Zatem łączna składka odprowadzana do PPK może wahać się od 3,5 proc. do 8,0 proc.

Wpłaty wnoszone przez pracownika są od wartości wynagrodzenia netto. Jedynym podatkiem będzie podatek od zysków kapitałowych – mówił na konferencji Paweł Borys, szef PFR.

Jak dodała szefowa resortu finansów „od strony pracownika będzie całkowita dobrowolność” przystąpienia do PPK.

Szefowa resortu pracy program jest „niskokosztowy”.

Kosztami są opłaty za zarządzanie aktywami tj. 0,6 proc. od ich wartości – mówiła Rafalska.

Program przewiduje wybór instytucji finansowej – TFI - po uwzględnieniu opinii związków zawodowych lub pracowników do zarządzania funduszami. Oferta dla PPK musi obejmować fundusze inwestycyjne dopasowane do wieku oszczędzających.

Coraz popularniejsze stają się tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Polityka tych funduszy zmienia się z czasem. O ile na początku potrafią być bardziej agresywne, to już bliżej emerytury stają się bardziej bezpieczne – mówił szef PFR.

Jak dodała Czerwińska „przewidziane są 4 rodzaje portfeli inwestycyjnych. Przewidziana jest także możliwość dywersyfikacji portfela z ewentualnymi inwestycjami do 30 proc. za granicą”.

Po osiągnięciu 60 roku życia można będzie wypłacić 100 proc. zebranych środków – konsekwencją będzie uiszczenie podatku od zysków kapitałowych albo jednorazowa wypłata – zwolniona z podatku – 25 proc. funduszy, a potem 75 proc. pozostałych oszczędności przez 10 lat, również bez podatku. W pozostałych przypadkach grozi obowiązek zapłacenia wspomnianego podatku. Oszczędności podlegają dziedziczeniu.

Środki będzie można wypłacić wcześniej, ale zostaną one pomniejszone o pozyskane dopłaty – mówił Borys.

Autorzy projektu przewidują, że najwcześniej – już na początku 2019 r. - przystąpią do PPK pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób (3,3 mln potencjalnych uczestników programu), od lipca 2019 r. zatrudniający od 50 do 249 pracowników (2,0 mln osób), od stycznia 2020 r. firmy zatrudniające od 20 do 49 osób (1,1 mln zatrudnionych), a od lipca 202 r. pozostali (5,1 mln osób).

Jak podkreślali uczestnicy konferencji PPK to program oparty na doświadczeniach innych krajów. Znany m.in. w Wlk. Brytanii, Holandii, krajach skandynawskich, Niemczech czy Irlandii.