Rynek kapitałowy ma zyskać dzięki PPK

Efektem wdrożenia ustawy będzie istotne wzmocnienie polskiego systemu finansowego, w szczególności rynku kapitałowego w tym rynku akcji, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, funduszy rynku nieruchomości (w tym REIT) – piszą autorzy projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych w Ocenie Skutów Regulacji (OSR).

Jak czytamy w Ocenie, realizacja proponowanych zmian „daje silny bodziec do rozwoju warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Warszawy jako realnego centrum finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Proponowane zmiany tworzą silną i zdywersyfikowaną bazę dla lokalnych inwestorów posiadających długoterminowy horyzont inwestycyjny”. Część środków – 30 proc. - trafiająca do Pracowniczych Planów Kapitałowych, będzie mogła zostać zainwestowana zagranicą. Zgodnie z OSR, PPK będą stanowiły nową grupę inwestorów na polskim rynku kapitałowym. W zależności od polityki inwestycyjnej instytucji zarządzających PPK ich wprowadzenie może zwiększyć popyt na skarbowe papiery wartościowe.

Jak twierdzą autorzy projektu, jednym z podstawowych efektów projektu powinien być wzrost stopy oszczędności Polaków i zmiana ich struktury, „co w pewnym zakresie może także sprzyjać poprawie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski, a także pośrednio wzrostowi stopy inwestycji i przyspieszeniu tempa wzrostu potencjalnego PKB gospodarki polskiej”.

Źródło: Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – Ocena Skutków Regulacji * Powyższe kalkulacje zostały przygotowane w cenach 2017 roku. Przy kalkulacji poziomu aktywów uwzględniono odpływy związane z osiąganiem przez uczestników PPK wieku emerytalnego.

W wyniku wdrożenia ustawy (PPK) zakłada się, że całkowite aktywa emerytalne polskich gospodarstw domowych wzrosną z poziomu 172,6 mld zł na koniec 2016 r. do poziomu co najmniej 339,7 mld zł po okresie 11 lat w 2027 roku przy założeniu, że aktywa OFE, IKE i IKZE nie są powiększane o nowe składki, a składki na PPK opłacane są w minimalnej wysokości, tj. 3,5 proc. wynagrodzenia.W przypadku gdyby składki na PPK opłacane były w maksymalnej wysokości 8 proc. wynagrodzenia, to całkowite aktywa emerytalne polskich gospodarstw domowych wzrosną do poziomu 496 mld zł w 2027 roku – czytamy w OSR

Projektodawca szacuje także, że instytucje finansowe w okresie do 3-5 lat od momentu utworzenia pierwszych planów nie będą osiągać zysków z tytułu zarządzania planami. A powodem tego ma być stopniowo powstająca baza aktywów, za zarządzanie którymi mogą być pobierane opłaty – rozłożenie w czasie wdrożenia PPK w podmiotach zatrudniających, zależne od liczby zatrudnianych osób oznacza, że dopiero od 2021 roku składki do PPK wnoszone będą mogły być od pełnej populacji osób zatrudnianych; koszty obsługi PPK, tj. koszty obsługi rejestrów przez agenta transferowego, koszty dostosowania systemów informatycznych do potrzeb planów, koszty komunikacji z uczestnikami; koszty związane z przystąpieniem do portalu informacyjnego.

