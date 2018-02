Coraz więcej mieszkań kupowanych za gotówkę

Ok. 40 proc. transakcji na rynku mieszkaniowym w 2017 roku zawarto w gotówce - ocenił ekspert mieszkaniowy Jarosław Jędrzyński. Jak dodał, w przeciętnych warunkach rynkowych udział transakcji gotówkowych w mieszkaniówce nie przekracza 10 proc.

Jak zauważył analityk portalu RynekPierwotny.pl. Jarosław Jędrzyński, z zebranych przez niego danych wynika, że „praktycznie u wszystkich deweloperów uczestniczących w badaniu zakres umów gotówkowych zamykał się w przedziale 30-40 proc. i miał charakter zdecydowanie progresywny w stosunku do okresów ubiegłych”.

Przyznał, że niektóre inwestycje deweloperów „są wręcz rozchwytywane, nawet w trzech czwartych, przez kupców inwestycyjnych, często zapewne będących także klientami pakietowymi deweloperskich biur sprzedaży”.

Jędrzyński wskazał, że w przeciętnych warunkach rynkowych, udział transakcji gotówkowych w mieszkaniówce jest najczęściej jednocyfrowy - nie przekracza poziomu 10 procent.

W sondażu Rynkupierwotnego.pl uczestniczyły 24 firmy deweloperskie o różnej skali sprzedaży, od tych największych (Dom Development, Murapol, Atal), poprzez duże i średnie, aż po przedsiębiorstwa typowo lokalne.

Najlepiej w ubiegłym roku wypadła firma Dom Development - zakontraktowała prawie 4 tys. lokali z czego ok. 40 proc. było zakupionych za gotówkę. Podobny wynik odnotował Murapol, który w ub. Roku znalazł nabywców na 3605 wybudowanych przez siebie mieszkań (ponad 40 proc. zostało zakupione za gotówkę).

Według danych GUS w Polsce w całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. GUS poinformował także, że „deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań (co stanowiło 50,4 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 13,5 proc. więcej, wobec wzrostu o 26,8 proc. przed rokiem”.

Na podst. PAP