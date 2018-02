Accenture: Kapitał przyszłości to zaufanie

Przeszło czterech na pięciu respondentów (84 procent) przyznaje, że technologia pozwala firmom uzyskać większy wpływ na codzienne życie ludzi. Błyskawiczny rozwój choćby sztucznej inteligencji (Al) i innych innowacyjnych technologii przyspiesza powstawanie inteligentnych przedsiębiorstw. Umożliwia firmom uczestniczenie w życiu ludzi na coraz większą skalę, ale jednocześnie kładzie coraz większy nacisk na odpowiedzialnie prowadzony biznes. To właśnie pokazuje raport Accenture Technology Vision 2018

Technologia w dzisiejszym świecie staje się immanentną częścią codziennie wykonywanych czynności. Część osób zorientowała się dopiero po jakimś czasie, że ich iPhone np. mierzy liczbę ich kroków. Te zmiany zachodzą czasem niedostrzegalnie dla zwykłego obywatela, przynajmniej nie zauważa ich od razu – powiedział Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce

Technology Vision to corocznie publikowany raport, przygotowywany przez Accenture, prognozujący kluczowe trendy technologiczne, które zrewolucjonizują rynek w ciągu najbliższych trzech lat. Przygotowując raport Technology Vision, Accenture przeprowadziło ankiety wśród ponad 6300 przedstawicieli kadry zarządzającej z całego świata.

Przykładem jest tu Amazon, który wykorzystując swoją obecność online, a także urządzenie Echo i asystenta Alexę, tak głęboko wniknął w codzienne życie swoich klientów, że architekci projektując nowoczesne apartamentowce uwzględniają w nich specjalne skrytki na zakupy w globalnym e-sklepie. Klienci Amazon udostępniają firmie wejście do swoich domów, za pośrednictwem systemu inteligentnego zamka, tak, aby kurierzy mogli realizować dostawy, kiedy nikogo nie ma w domu.

Tegoroczna wersja raportu jest ciekawa, bo odnosi się do społeczeństwa i wpływu technologii na społeczeństwo. Bardzo mocno przewija się w raporcie kwestia etyki wykorzystania danych. 60 proc. raportu poświęconych jest jak budować wartość etycznej firmy, dzięki właściwemu zbieraniu danych.

Raport Technology Vision opisuje pięć nowych trendów technologicznych, które należy wziąć pod uwagę w strategii rozwoju firm:

Obywatel Al: wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) na rzecz firm i społeczeństwa. Wraz z rozwojem funkcjonalności Al, wzrasta także oddziaływanie sztucznej inteligencji na życie ludzi. Roboty i sztuczna inteligencja muszą być postrzegane jako użyteczne i wiarygodne narzędzia, poprawiające jakość życia.

Rozszerzona rzeczywistość (AR): skracanie dystansów. Technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej zmieniają sposób życia i pracy. Pozwalają na obsługę coraz bardziej zaawansowanych technologii, przez mniej wykwalifikowanych pracowników, wykorzystując zdalne wsparcie ekspertów.

Wiarygodność danych: zwiększanie znaczenia zaufania. Wraz z coraz intensywniejszym wykorzystaniem danych, firmy muszą stawić czoła problemowi nieautentycznych, zmanipulowanych i tendencyjnych informacji.

Technologia otwarta na współpracę: budowanie partnerstw na dużą skalę. Firmy budują partnerstwa w oparciu o technologie, ale ich własne systemy często nie są w stanie zapewnić wymaganej integracji. Aby w pełni wykorzystać potencjał inteligentnego przedsiębiorstwa, firmy muszą przebudować własne architektury informatyczne.

Internet of Thinking: tworzenie inteligentnych systemów rozproszonych. Firmy stawiają na swój rozwój wykorzystując robotykę, sztuczną inteligencję oraz budując unikalne doświadczenie klientów. Jednak stworzenie inteligentnych środowisk będzie wymagało modernizacji istniejącej infrastruktury technologicznej.

Kluczowe pytanie to jak wykorzystać trendy technologiczne do zmiany sposobu w jaki ludzie pracują i żyją. Firmy które najlepiej odpowiedzą na to pytanie, zmienią reguły w swojej branży i zbudują przewagę konkurencyjną na lata. komentuje Jacek Borek, dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce. - Tegoroczny raport podkreśla też potrzebę zachowania równowagi pomiędzy rozwojem technologii, a odpowiedzialnością za społeczne skutki zmian. Tak samo, jak miasta rozwijały się wokół portów czy linii kolejowych, współczesny świat zmienia się dzięki cyfrowym innowacjom, których fundamentem jest wzajemne zaufanie. Liderzy cyfrowej rewolucji budują unikalne relacje oparte nie tylko na swoich produktach i usługach, ale też na dzieleniu się swoim systemem wartości - komentuje Jacek Borek.

Wchodząc w interakcje ze społeczeństwem, firmy zacierają granice między relacjami biznesowymi a osobistymi i wytaczają nowy kierunek rozwoju.

Relacje klientów z firmami mogą być głębokie i coraz więcej z nas dopiero zaczyna to rozumieć. Technologia może budować naszą - firmy - wartość, albo działać destrukcyjnie. Liderzy cyfrowej rewolucji budują unikalne relacje oparte nie tylko na swoich produktach i usługach, ale też na dzieleniu się swoim systemem wartości - komentuje Jacek Borek.

W dodatku, im więcej usług danej firmy wykorzystujemy, tym bardziej zaufamy jej i jej kolejnym usługom w przyszłości. To zaufanie jest coraz częściej wymieniane w tej niemierzalnej wartości spółek na świecie.

Jak podkreśla Accenture, relacje te wykraczają poza obszar konsumencki. Firma Tesla rozpoczęła współpracę z rządem w celu przyspieszenia opracowania regulacji potrzebnych do rozwoju pojazdów autonomicznych. Siemens, oferując system operacyjny MindSphere, zbierający dane z całej infrastruktury, np. energetycznej, staje się kluczowym partnerem dla milionów ludzi na całym świecie.

Technologia wchodząca naprzeciw temu, aby koszty techniczne utrzymania infrastruktury były najniższe. GE – lider przemysłu, zmienił sposób pracy, odpowiadając na wyzwania rynku pracy, na którym brakuje specjalistów. Dzięki okularom z do rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) pracownicy techniczni mogą wykonywać naprawy konserwujące urządzenia, konsultując się z bardziej kompetentnymi i doświadczonymi pracownikami na żywo. Liulishuo – chińska firma korzysta ze sztucznej inteligenci w kursach języka angielskiego dla swoich pracowników. Robot - cyfrowy nauczyciel angielskiego – dobiera pracownikom indywidualne programy kształcenia. AI oferuje spersonalizowane lekcje angielskiego.

Ale technologia ma o wiele większy i głębszy wpływ na naszą przyszłość, zwłaszcza na relacje. Konsumenci coraz częściej interesują się sposobem działania przedsiębiorstw – firmy budują wokół siebie wspólnotę ludzi dzielących te same wartości. Apple odmówiło współpracy z rządem USA w rozszyfrowaniu danych telefonu podejrzanej osoby, ale poświęciło dużo uwagi dla komunikacji swojej motywacji do klientów. Wyszedł z tego przy okazji sprawny marketing. L’Oreal sprawdza swoich dostawców pod kątem stosunku do ekologii i poszanowania środowiska. Sama firma zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 w swojej produkcji.

Najciekawsze jest jak firmy sobie poradzą z wpływem technologii na zatrudnienie. Banki są coraz bardziej świadome, że liczba oddziałów, jakie utrzymują, w dobie cyfryzacji i automatyzacji zaczyna być coraz mniej rentowna, zwłaszcza że praca człowieka kosztuje zawsze najwięcej, a technologia pozwala w coraz większym stopniu „odciążać” człowieka, a nawet go zastępować. Firma można zawsze tylko zwolnić ludzi, ale może też o nich zadbać, budując swój społeczny kapitał.

AT&T – amerykański gigant telekomunikacyjny – zorientował się, że połowa z 240 tys. jego pracowników pełni funkcje, których firma nie będzie potrzebowała za 10 lat. W imponującym duchu w końcu właściwie rozumianej społecznej odpowiedzialności, stworzyło wartą miliard dolarów inicjatywę Workforce 2020, żeby móc ich przekwalifikować do tego czasu dla stanowisk, na które będzie w firmie zapotrzebowanie.

Firma AT&T wzięła na siebie zobowiązanie, że dla tych ludzi rzeczywiście znajdzie pracę. To samo w sobie jest wartościowe. To nie jest problem, którego chce się pozbyć, ale z którym chcemy się zmienić. To ma wartość i dodatkową wartość w komunikacji z otoczeniem – ocenił Borek.

To wielka wartość wizerunkowa dla firmy, zważywszy na to, że im więcej usług kupujemy od jednej firmy, tym chętniej kupujemy od niej kolejne. Zaufanie będzie kapitałem przyszłości i przekładać się będzie w znacznie większym stopniu na sprzedaż niż obecnie. Wnioski z raportu są też szansą dla Polski, którą kolejne firmy doradcze oceniają jako potencjalne przyszłe zagłębie technologiczne Europy.

To, co mamy, jest bardzo cenne. W Polsce mamy obecność prawie wszystkich największych globalnych graczy. Możemy dla nich próbować budować innowacyjne rozwiązania tu w Polsce. Nie muszą być to rozwiązania dużych dla dużych. Równie dobrze mogą być to startupy. To jest coś, co może przynieść korzyści w bliskiej perspektywie - podsumował Jacek Borek

Metodologia: w badaniu tezy stawiają analitycy Accenture, które to tezy są weryfikowane i ocenianie przez kadrę zarządzającą (6300 osób) w największych firmach-gigantach, o przychodach pow. 500 mln dolarów w 25 krajach na świecie. Te firmy najszybciej wprowadzają znaczące innowacje technologiczne, w skali masowej, co najbardziej napędza upowszechnienie i adaptację nowych technologii na świecie.

Accenture jest jest jedną z największych firm konsultingowych na świecie.

Maksymilian Wysocki