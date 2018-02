Jurgiel: Po Breksicie składki członkowskie powinny wzrosnąć

Polska i Rumunia zgadzają się, by w razie fizycznego wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE zwiększyć składki członkowskie, tak by nie osłabiać polityk wspólnotowych, m.in. Wspólnej Polityki Rolnej - wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

W czwartek do Warszawy na zaproszenie Jurgiela przyjechał minister rolnictwa Rumunii Petre Daea. Jak relacjonowali na wspólnej konferencji, rozmawiali oni m.in. o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, sytuacji w Polsce i w Rumunii po pojawieniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF), a także na temat obrotu nieruchomościami rolnymi we Wspólnocie.

Obaj ministrowie stwierdzili, że obrót nieruchomościami rolnymi w UE powinien być domeną państw narodowych. W przypadku WPR, ministrowie zapewnili, że mają zbieżne stanowiska co do tego, jak powinna wyglądać w przyszłości.

Jurgiel zaznaczył, że WPR po 2020 roku „musi być silna, z odpowiednim budżetem”.

Wspólnie uważamy, że należy zwiększyć składkę jeśli Wielka Brytania wystąpi z UE. Jeśli Brexit będzie miał skutki, to jesteśmy gotowi podnieść składkę, nie redukować innych polityk, które występują - powiedział.

Minister dodał, że WPR powinna być dalej skierowana na rozwój obszarów wiejskich. Powinna też dawać państwom możliwość interwencji na rynku.

Jurgiel poinformował, że najprawdopodobniej w marcu w Polsce odbędzie się duża międzynarodowa konferencja dotycząca ASF. Swój udział w niej - jak dodał - zapowiedział komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis. Mają także wziąć w niej udział przedstawiciele wszystkich państw UE plus goście z Ukrainy i Białorusi.

Minister zauważył, że ASF to wspólny problem Unii i cała wspólnota powinna się włączyć w walkę z tą chorobą. Jej ogniska, oprócz Polski, pojawiły się też w Rumunii, w Czechach, czy w państwach bałtyckich. Dodał, że Wspólnota powinna się też bardziej zaangażować w zwalczanie tego wirusa na Białorusi i na Ukrainie, skąd przyszedł on do Polski.

Na podst. PAP