Rekordowa sprzedaż ubezpieczeń KUKE

Wartość sprzedaży ubezpieczeń KUKE w 2017 r. wyniosła 192 mln zł. To 45 mln zł więcej niż w rekordowym roku 2011, a także wzrost o 41 proc. w stosunku do roku 2016.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA od ponad 25 lat dba o bezpieczeństwo polskich przedsiębiorców w ekspansji, zarówno na polskich, jak i na zagranicznych rynkach.

Zespół 170 specjalistów działa w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Od zeszłego roku spółka weszła w skład Grupy Poleskiego Funduszu Rozwoju.

Na wsparcie KUKE mogą liczyć przedsiębiorstwa różnego kalibru: od mikro, małych i średnich firm po duże spółki.

W działalności komercyjnej składka przypisana brutto wyniosła prawie 57 mln złotych.

Działalność „misyjna” czyli gwarantowana przez Skarb Państwa osiągnęła również rekordy.

Łączna wartość ubezpieczonych obrotów handlowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, wyniosła w 2017 r. 41 mld zł, czyli o 26 proc. więcej niż w roku 2016.

Wartość projektów ubezpieczonych wyniosła w 2017 r. 1,6 mld zł. Drugie tyle liczą projekty będące w tej chwili w analizie. Ubezpieczają się przedsiębiorstwa praktycznie każdej branży, bo takie tez eksportują na rynki zagraniczne.

Nasza pomoc to nie tylko produkty ubezpieczeniowe i finansowe, ale także silne wsparcie merytoryczne na co dzień. Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego angażujemy się w szeroką działalność edukacyjną i jesteśmy obecni z Klientami na rynkach zagranicznych. Sprawdzamy wiarygodność płatniczą kontrahenta oraz zapewniamy windykację, ubezpieczamy transakcje i inwestycje w zakresie ryzyka handlowego i politycznego. Dodatkowo, jako jedyni oferujemy ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, co sprawia, że nasza opieka jest kompleksowa i daje Klientom przestrzeń do bezpiecznej ekspansji. Wpisujemy się tymi działaniami w realizację strategii wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm, która dla KUKE, jako części Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, jest ważnym kierunkowskazem we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami – dodaje Janusz Władyczak.