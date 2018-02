E-wniosek dla rolnika

Sposób wypełniania e-wniosku o dopłaty bezpośrednie nie jest skomplikowany - ocenił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Jego zdaniem, problemem może być przepustowość systemu informatycznego.

Od tego roku obowiązują przepisy, które zobowiązują rolników do złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie drogą elektroniczną. Od 12 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła wersję demo eWnioskuPlus, która pozwala rolnikom zapoznać się z elektroniczną formą wniosku o dopłaty, jak również umożliwia przeprowadzanie szkoleń pracownikom ARiMR, izb rolniczych, doradcom.

Robimy wszystko, by pracowników izb i rolników przeszkolić co do sposobu składania wniosków - zapewnił Szmulewicz. Dodał, że od 16 lutego rozpoczną się szkolenia w izbach rolniczych.

Obawę jednak budzi, czy system będzie właściwie funkcjonował i czy w ostatnich dniach przyjmowania wniosków nie będzie się zawieszał na skutek zbyt dużej ilości użytkowników.

A tak będzie im bliżej 15 maja, łącza będą coraz bardziej obciążone i mogą zostać zablokowane, bo zbyt dużo ludzi będzie chciało wejść do systemu - przekonywał szef izb rolniczych.

Kampania przyjmowania wniosków co roku trwa od 15 marca do 15 maja.

Apeluję, by rolnicy od 15 marca zaczęli korzystać z doradców - powiedział Szmulewicz.

Wyjaśnił, że tylko mała grupa rolników wypełnia wnioski samodzielnie, większość zwraca się do doradcy - tak było do tej pory, gdy wnioski można było składać w formie papierowej. Tym bardziej teraz będzie potrzebna pomoc rolnikom, jednak rzecz w tym, że wielu doradców to ludzie w średnim i starszym wieku, którzy nie są zbyt sprawni w obsłudze komputera - zaznaczył Szmulewicz.

Od 15 lutego do 14 marca br. rolnicy, których gospodarstwo jest mniejsze niż 10 ha i w ostatnim roku nie zaszły tam żadne zmiany w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017, mogą składać oświadczenia zamiast wnioski. Dane te zostaną wprowadzone do systemu informatycznego przez pracowników ARiMR. Takie oświadczenia może złożyć 300-500 tys. osób.

O dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników. W ubiegłym roku wnioski przez internet złożyło jedynie 11 tys. rolników.

Aplikacja eWnioskuPlus zostanie udostępniona 15 marca. Jak zapewnia Agencja, nowa aplikacja jest przejrzystsza, prostsza i bardziej intuicyjna niż poprzednia. (PAP)