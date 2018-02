Recepta przez internet

Do wypisania recepty na leki wystarczy, by lekarz zbadał pacjenta przez internet - przewiduje projekt nowelizacji ustaw dot. recept przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt zakłada także zmiany w sposobie podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Do Komitetu Stałego Rady Ministrów z prośbą o pilne rozpatrzenie trafił projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, w związku z wdrożeniem e-recepty. Projekt zakłada zmiany w siedmiu obowiązujących ustawach, w tym w Prawie farmaceutycznym.

Jak przypomniał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w piśmie dołączonym do projektu, część zaproponowanych w nim regulacji była już omawiana podczas obrad Stałego Komitetu w grudniu ub.r. Przepisy dotyczyły projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, który został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów.

Obecnie, jak wyjaśnił wiceminister Cieszyński, po wyłączeniu z niego części przepisów projekt ten jest rozpatrywany w Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji. Przedłożona natomiast wersja projektu obejmuje regulacje dotyczące przepisów związanych z e-receptami (które wyłączono z projektu - Prawo farmaceutyczne).

Autorzy projektu podkreślili, że jedną z najważniejszych e-usług planowanych do wdrożenia w ramach informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce ma być właśnie usługa „e-recepty”.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że „telemedycyna nie zacznie się dynamiczniej rozwijać, jeżeli nie będzie istniała możliwość wystawienia recepty bez osobistego kontaktu osoby wystawiającej receptę z pacjentem”.

Ekspert ds. ochrony zdrowia dr Adam Kozierkiewicz podkreślił, że lekarz zawsze bierze odpowiedzialność za wydanie recepty. Przypomniał, że obecnie wystawienie recepty „może się odbywać zaocznie”.

Pacjent zgłasza, że kończą mu się recepty; lekarz, który go prowadzi - co jest głównym założeniem - wystawia tę receptę i pacjent odbiera ją w rejestracji - tłumaczył.

Zdaniem Kozierkiewicza, najważniejsze jest pytanie, czy osobiste zbadanie musi być związane z dotykaniem pacjenta.

Teoretycznie osobistym zbadaniem może być rozmowa telefoniczna. Pytanie zasadnicze do lekarza brzmi: czy jest w stanie ocenić stan zdrowia bez dotykania pacjenta - powiedział. Jeśli lekarz czuje, że może odpowiedzialnie przepisać receptę bez dotykania pacjenta, to uważam, że może to zrobić - podkreślił.