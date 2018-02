W styczniu mandaty kartą i Blikiem na 133 tys. zł

Polacy chętnie korzystają z możliwości bezgotówkowego rozliczania się z mandatów zaraz po popełnieniu wykroczenia. Z tej możliwości, tylko w styczniu, policjanci przyjęli ponad 1,1 tys. płatności na kwotę przekraczającą 133 tys. zł

Wyposażenie radiowozów w terminale do przyjmowania płatności kartami oraz BLIKIEM to drugi etap Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową.

W styczniu br. Policja otrzymała 1 890 terminali POS w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Obecnie kierowcy ukarani mandatem mają możliwość uregulowania płatności na miejscu zdarzenia, za pomocą karty płatniczej lub telefonu wyposażonego w aplikację BLIK. Partnerem Programu wybranym do obsługi transakcji bezgotówkowych w Policji jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. – Popularyzacja obrotu bezgotówkowego jest jednym z priorytetów administracji państwowej. Proces ten powinien jednak przebiegać kompleksowo – tak w obszarze komercyjnym, jak i publicznym. Umożliwienie regulowania mandatów za wykroczenia drogowe kartą lub telefonem to oczekiwana zmiana na lepsze – tłumaczy Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR. – Dla kierowców oznacza to znacznie większą wygodę i dużą oszczędność czasu dzięki uniknięciu zbędnych formalności – przewiduje.

Poza możliwością dokonania płatności bezgotówkowo, dotychczasowe sposoby, tj. uregulowanie należności przelewem lub wpłatą gotówkową, są wciąż dostępne. Obcokrajowcy nadal są zobligowani do regulowania mandatu na miejscu wykroczenia w złotówkach, jednak teraz, oprócz formy gotówkowej, mają również do wyboru płatność kartą płatniczą.

Wyposażanie policyjnych radiowozów w terminale płatnicze POS to element szerszego, ogólnopolskiego Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, skierowanego do wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych. Przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z KIR zakłada bezpłatne wyposażenie jednostek administracji publicznej w terminale płatnicze POS oraz usługę WebPOS Paybynet, czyli rodzaj wirtualnego terminala, pozwalającego przyjąć płatność smartfonem bezpośrednio przez urzędnika w punkcie obsługi. Żadnych opłat nie ponoszą także płatnicy.

Do Programu zgłosiło się już 1 289 urzędów z całego kraju, a z 1 054 placówkami podpisano już umowy na instalację terminali POS lub uruchomienie WebPOS Paybynet. Do końca stycznia 2018 r. klienci zrealizowali w urzędach ponad 255 tys. transakcji bezgotówkowych o wartości 32,2 mln zł.

mw