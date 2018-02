NASZ WYWIAD: Deweloperzy wchodzą na nowy rynek

Golub GetHouse firma deweloperska jako pierwsza dostrzegła niszę na polskim rynku nieruchomości: budowę niedrogich akademików. Pierwsze dwa powstaną wkrótce w Warszawie i Krakowie. Oferta ma być konkurencyjna dla rynku najmu mieszkań.

Szymon Szadkowski: Jaki jest potencjał rynku akademików w Polsce?

Grzegorz Jarząbek prezes Golub GetHouse:

Z najnowszych analiz wynika, że dostępne akademiki zapewniają zakwaterowanie zaledwie ok. 9 proc. studentów w Polsce. Dodatkowo, bardzo brakuje na rynku ogólnodopostępnych obiektów o wyższym standardzie.

Poprzez nasze inwestycje w Krakowie i Warszawie zamierzamy zapełnić te lukę. Należy pamiętać, że w naszym kraju studiuje około 1,5 mln osób. Oprócz rodzimych studentów stale przybywa także uczniów z zagranicy – ich liczba sięga już 60-65 tys. i rośnie o około 18-20 proc. rocznie.

Polska ma bardzo dobrą ofertę edukacyjną, także w języku angielskim. Mamy studentów ze Wschodu – z Ukrainy, Kazachstanu, ale też ze Skandynawii, USA i Azji. Wszystkie te czynniki sprawiają, że zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie w akademikach stale będzie rosło.

Kiedy pierwsi żacy wprowadzą się do nowych obiektów w Warszawie i Krakowie?

Na tym etapie nie możemy jeszcze przedstawić precyzyjnego harmonogramu realizacji inwestycji. Jeśli chodzi o projekt w Krakowie przy ul. Romanowicza, planujemy udostępnienie w roku akademickim 2019 / 2020. Bedzie tam 600 łóżek.Obecnie pracujemy nad projektami i koncepcjami architektonicznymi oraz prowadzimy prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy .

Z kolei nasza inwestycja w Warszawie zostanie dostarczona na rynek nieco później – jej realizację zamierzamy rozpocząć w IV kwartale 2018 r. ten obiekt udostępniać ma 430 łóżek.

Rozumiem, że na budowie dwóch obiektów Państwo nie poprzestaniecie, zatem jakie są plany i w jakich ramach czasowych planujecie kolejne obiekty?

Inwestowanie w projekty akademikowe będzie jednym z kluczowych elementów naszej strategii biznesowej w najbliższych latach. Analizujemy rynek i poszukujemy atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów niemal we wszystkich dużych miastach akademickich w Polsce. Obecnie przyglądamy się działkom m.in. w Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu.

W jakim standardzie będą pokoje? Czy będzie jednolity czy może z takim podziałem jak w hotelach?

W naszych inwestycjach akademikowych planujemy zrealizować jednostki z 1, 2 lub 4-ma miejscami na wynajem ze wspólnym salonem, kuchnią i łazienkami, które jednak nie będą różniły się standardem wykończenia.

Zamierzamy zlokalizować w budynkach także dużą ilość udogodnień dla wynajmujących – m.in. pomieszczenia do nauki dla studentów, pracownie dla studentów, sale gier, sale telewizyjne, wewnętrzne ogrody, przestrzenie do wypoczynku, siłownię.

W obiektach – na parterze, będą znajdowały się także przestrzenie usługowe, w tym restauracje i kawiarnie.

Naszą ofertę będziemy kierować do wszystkich studentów – nie będą to drogie akademiki, ale ogólnodostępne. Co jednak istotne, będą oferowały zupełnie inny standard, w porównaniu z obecnie funkcjonującymi na rynku domami studenckimi. Jest jeszcze za wcześnie na takie szczegóły jak koszty wynajmu, ponieważ są one uzależnione od wielu czynników.

Czy w jakiś sposób cenę będziecie konfigurować z ceną najmu mieszkania w danym mieście? Czy chcecie stworzyć konkurencję dla rynku wynajmu, zabierając dużą przecież grupę klientów jaką stanowią studenci na tym rynku?

Obecny poziom infrastruktury akademikowej w Polsce oraz mała liczba dostępnych miejsc sprawiają, że wielu studentów wynajmuje mieszkania na rynku wtórnym. Wynajmują oni lokale od indywidualnych inwestorów, którzy dodatkowo bardzo często nie traktują ich jako najpewniejszych i najbardziej pożądanych najemców. Przygotowując nasze inwestycje, chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób, które m.in. są zmuszone do poszukiwania mieszkań właśnie na rynku wtórnym.

Ceny najmu w naszych akademikach będą porównywalne do tych, obowiązujących na rynku mieszkań. Czynsz będzie zawierał opłaty za internet, kablówkę, prąd, wodę. W rynkowej cenie studenci otrzymają jednak produkt, który zaoferuje im o wiele więcej. Cały budynek będzie profesjonalnie zarządzany. Będzie oferował także liczne udogodnienia i usługi, co przełoży się bezpośrednio na komfort jego przyszłych mieszkańców.

W jaki sposób chcą Państwo później sprzedawać swoją ofertę, czy prywatnie czy w kooperacji z uczelniami?

Projekty akademików będziemy realizować we współpracy z firmą CA Ventures z Chicago, która posiada ogromne doświadczenie w budowie i zarządzaniu akademikami w USA. Nasz partner wybudował obiekty, oferujące ponad 10 tys. łóżek we wszystkich głównych amerykańskich miastach akademickich.

Z całą pewnością, przy poszukiwaniu najemców naszych inwestycji będziemy korzystać z rozwiązań, które sprawdziły się właśnie w Stanach Zjednoczonych – czyli m.in. bliskiej współpracy z uczelniami wyższymi. Należy pamiętać, że oba nasze projekty zlokalizowane są w sąsiedztwie dużych uczelni – Akademii Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dziękuję za rozmowę