Z ziemi włoskiej do Polski

Krótki wers z naszego hymnu narodowego stał się hasłem zorganizowanego w Warszawie m.in. przez Ambasadę Włoch w Polsce, gospodarczego seminarium poświęconego osiągnięciom i wyzwaniom w zakresie współpracy gospodarczej Polski i Włoch. Spotkanie było tez dobrą okazją do zaprezentowania wyników raportu Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce o znaczeniu relacji biznesowych między oboma krajami. Wynika z niego, że na polskim rynku działa 2725 przedsiębiorstw z włoskim kapitałem, które zatrudniają około 82 tys. osób. Największa to Grupa Fiat, która 70 proc. swojej produkcji w Polsce eksportuje na rynki zagraniczne.

O tym, jak istotne są to relacje, mówił podczas spotkania włoski ambasador w Polsce - Alessandro De Pedys. Podkreślił, że Polska jest dla Włoch większym rynkiem niż Brazylia, Rosja, Turcja czy całe Bałkany. Włoskiemu ambasadorowi wtórował polski wiceminister przedsiębiorczości i technologii - Tadeusz Kościński, który dodał, że „Włochy są drugim w Europie partnerem Polski pod względem obrotów i że ta wymiana handlowa z roku na rok rośnie”. Jest to efekt tego, że polskie firmy umacniają swoją pozycje we Włoszech. Dość wymienić firmę Solaris, który dostarczył na rynek włoski już 850 autobusów, spółkę Boryszew, Comarch, Fakro, Impexmetal, Mostostal Siedlce czy Est Cargo Trans i wiele innych, mniej znanych i zupełnie małych polskich firm.

100 lat! relacji

Na spotkaniu podkreślano również jakość i potencjał rozwojowy inwestycji. Ponad połowa spośród włoskich przedsiębiorstw obecnych na polskim rynku dokonuje w Polsce inwestycji. I bynajmniej nie są to nie tylko włoskie restauracje i włoskie produkty, to również firmy realizujące kontrakty budowlane oraz pogłębiająca się współpracują w zakresie zaawansowanych technologii, m.in. w lotnictwie i wspomnianej już motoryzacji. W tej dziedzinie marka Fiat jest niekwestionowanym liderem z górą stuletnim doświadczeniem – o czym przypomniała Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i członek rady nadzorczej FCA Poland.

Fiat na rynku polskim jest obecny od 1906 roku. Zaś spółka „Polski Fiat” powstała już w 1920 roku. Natomiast od 1993 roku Grupa FCA zainwestowała w Polsce ponad 17 mld zł, a w 2018 roku rozpocznie kolejną inwestycję w linię produkcyjną silników w fabryce FCA Powertrain w Bielsku-Białej — podkreśliła.

Nie obyło się bez nawiązania do obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania Niepodległości i o tym, że to Włochy były pierwszym państwem, które uznało niepodległość Polski w 1918 roku.