Z laptopem w gospodarstwie

Laptop, komputer, oprogramowanie, to coś, bez czego dziś nie może się obyć większość gospodarstw rolnych. Od 19 lutego br. rolnicy będą mogli zabiegać o refundację nawet połowy kosztów zakupu takiego sprzętu. Wystarczy przedstawić dobry biznesplan

Nawet 500 tys. zł będzie mogło dostać z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) gospodarstwo w ramach operacji ARiMR „Modernizacja gospodarstw rolnych” dla obszaru D, na zakup maszyn rolniczych.

Chętni już od 19 lutego do 20 marca br. mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania. W tym roku rolnicy mają możliwość ubiegać się o pomoc w postaci refundacji nawet do 50 proc. kosztów zakupu. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.08.2015 r. dotyczącego „Modernizacji gospodarstw rolnych”, uwzględnia fakt, że informatyzacja dawno już dotknęła każdego obszaru gospodarki, także rolnictwa.

Rolnik nie tylko biega w gumiakach po chlewie i stodole, nie tylko remontuje kolejny traktor, ale nierzadko zasiada przed monitorem komputera, aby poszerzyć swoją wiedzę, porównać ceny produktów rolnych albo wymienić się z innymi informacjami i doświadczeniami w hodowli zwierząt, czy uprawie roślin. Także do maszyn rolniczych już od dłuższego czasu wkroczyła automatyzacja i komputeryzacja. I chociaż to przede wszystkim w miastach widzi się ludzi nie odrywających oczu od ekranu notebooka czy tabletu, to i na wsi przecież gospodarz z laptopem pod pachą nie jest już żadną rzadkością. Wśród kosztów kwalifikowalnych wymienionych w ministerialnym Rozporządzeniu znalazł się więc także „zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej” oraz „opłaty za patenty lub licencje”.

Wielu rolników ma więc szansę otrzymać realne wsparcie, gdyż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma pieniądze na minimum 13700 wniosków na kwotę ok. 609,5 mln euro. Wysokość pomocy będzie wyższa – 60 proc., gdy wystąpią o nią osoby wspólnie wnioskujące lub młody rolnik. Warto więc już zacząć gromadzić potrzebne dokumenty.

Rafał Zaza