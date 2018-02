25 mld zł na inwestycje na Wybrzeżu

Na inwestycje na Wybrzeżu, głównie w portach w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu do 2030 r. ma być przeznaczone ponad 25 mld zł - poinformował wiceminister gospodarki morskiej Jerzy Materna. W tym roku port w Gdańsku na inwestycje wyda 170 mln zł.

Podczas konferencji prasowej w piątek w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) na temat planów inwestycyjnych w porcie w najbliższym roku wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna poinformował, że na inwestycje na całym Wybrzeżu, głównie w portach w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu-Szczecinie do 2030 r. ma być przeznaczone ponad 25 mld zł.

Powiedział, że w najbliższych 13 latach port w Gdańsku na rozbudowę i modernizację infrastruktury, m.in. na budowę portu centralnego ma otrzymać 8,6 mld zł, port w Gdyni na rozbudowę ponad 4,5 mld zł a zespół portów Szczecin-Świnoujście ponad 9,5 mld zł. Przypomniał, że planowane jest też przywrócenie dla żeglugi śródlądowych dróg wodnych np. na Odrze i Wiśle (międzynarodowych dróg wodnych: E30, E40, E70). Powiedział, że „to koszt ok. 70 mld zł”.

Szerokie inwestycje są konieczne, by jeszcze lepiej wykorzystywać ogromny potencjał polskich portów, przede wszystkim Portu Gdańsk - podkreślił Materna.

Podkreślił, że rocznie trzy główne polskie porty w związku z wartością przeładowywanych towarów generują wpływy do budżetu państwa w tytułu m.in. ceł i podatków w wysokości ponad 40 mld zł.

Prezes ZMPG Łukasz Greinke poinformował, że w ub. roku gdański port przeładował towary o wartości ok. 270 mld zł.

Szacujemy, że w związku z tym będzie to około 20 mld zł wpływów do budżetu państwa z tytułu np. podatków i ceł - wyjaśnił.

Zwrócił uwagę, że w porcie odbywa się m.in. import ropy naftowej i działa największy na Bałtyku terminal kontenerowy.

Prezes zaznaczył, że celem planowanych inwestycji w porcie jest zwiększenie jego możliwości przeładunkowych i tym samym wpływów do budżetu państwa. Poinformował, że tylko ZMPG na poprawę infrastruktury, np. na pogłębienie torów wodnych, budowę nowych nabrzeży, przebudowę dróg i torów do 2020 r. ma wydać prawie 1 mld zł. Zaznaczył, że „do tego należy dodać inwestycje np. PKP PLK na trzech stacjach towarowych znajdujących się w bezpośrednim zapleczu portu o wartości 1,5 mld zł oraz inwestycje Urzędu Morskiego w tor podejściowy do portu i nowe falochrony też o wartości 1,5 mld zł”.

Ministerstwu (…) zależy na dobrym skomunikowaniu polskich portów. To cel zgodny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - zaznaczył uczestniczący w konferencji wiceminister inwestycji i rozwoju Kazimierz Smoliński.

Podkreślił, że „ministerstwo wspiera rozwój portów poprzez inwestycje dostępowe, kolejowe i drogowe”.

Teraz szczególnie ważne są inwestycje kolejowe, bo musimy zwiększać udział towarów przewożonych koleją - tłumaczył. W Polsce tylko kilkanaście procent towarów jest transportowanych koleją, kilkadziesiąt procent drogami kołowymi a praktycznie nie istnieje żegluga śródlądowa - argumentował.

Wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury Marcin Osowski poinformował, że w tym roku największe inwestycje w porcie będą współfinansowane (w 85 procentach) przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF („Connecting Europe Facility” - „Łącząc Europę”). W Porcie Wewnętrznym ma być pogłębiony tor wodny i rozbudowane nabrzeża: Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Oliwskie, Zbożowe, Wisłoujście oraz Dworzec Drzewny. Szacunkowa wartość projektu to ok. 470 mln zł.

W Porcie Zewnętrznym w ramach CEF planowana jest rozbudowa i modernizacja sieci drogowo-kolejowej za ok. 180 mln zł. Realizacja projektów ma się zakończyć do 2020 roku.

W efekcie dofinansowania ma powstać także nowe Nabrzeże Północne, dzięki któremu Port Gdańsk zyska m.in. terminal dla ładunków Ro-Ro.

Dzięki tej inwestycji port w Gdańsku będzie się liczył na europejskiej mapie ładunków transportowanych na kołach i będzie mógł konkurować np. z portem Bremerhaven - dodał.

Łącznie na rozbudowę Port Gdańsk ma otrzymać z UE ok. 600 mln zł.

Będziemy realizować największy program inwestycyjny w historii Portu Gdańsk, dzięki któremu radykalnie zwiększy się atrakcyjność portu dla kontrahentów - podkreślił Osowski.

W tym roku planowane są także prace związane z powstaniem czterech nowych parkingów buforowych. Najszybciej - prawdopodobnie jeszcze w tym roku - do użytku ma być oddany parking u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej na ok. 70 miejsc. Kolejne trzy parkingi mają mieć miejsca dla prawie 500 pojazdów ciężarowych.

Realizacja ok. 150 planowanych na 2018 rok inwestycji i remontów w porcie ma pochłonąć ok. 170 mln zł.

Port Gdańsk w styczniu br. przeładował prawie 4,2 mln ton ładunków, o ponad 38 proc. więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Jest to najlepszy styczeń w historii portu. Najwięcej przeładowano paliw, drobnicy oraz węgla. W 2017 r. Port Gdańsk przeładował rekordowe 40,6 mln ton ładunków, czyli o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Na podst. PAP