Różni nas Nord Stream2. Reszta może łączyć

Premier Mateusz Morawiecki przybył w piątek przed południem z oficjalną wizytą do Berlina, gdzie spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy politycznej i gospodarczej, przyszłości UE oraz polityki migracyjnej

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że sporo czasu w rozmowach zostało poświęconych na kwestię jednolitego rynku.

W rozmowach poświęcono dużo uwagi współpracy gospodarczej Polski i Niemiec.

Cieszę się, że współpraca polsko-niemiecka rozwija się w wielu obszarach - powiedział premier Polski. - Zarówno Polska jak i Niemcy mają dobre perspektywy rozwoju gospodarczego - dodał. (…) Jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej współpracy. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że chcemy odbudować nasz przemysł, dlatego osadzamy też w rozmowie w przemyśle obronnym. Poruszyliśmy temat Brexitu, mamy podobno podejście do tego zdarzenia. Wspomniałem pani kanclerz o Nord Stream 2 i sytuacji Polaków i Polonii w Niemczech i tutaj ten zamrożony od 3 lat okrągły stół, który w tej kwestii miał dyskutować, mam nadzieję, że znów będzie możliwy jako platforma do dalszej debaty — dodał Morawiecki.

Szczególnie stanowczo premier zakomunikował rozbieżne z kanclerz Merkel stanowiska wobec Nord Stream2, znaczenia i płynących z tego projektu zagrożeń.

Tu wyraźnie premier Polski określił nasze skrajnie odmienne stanowisko w tej sprawie:

To nie jest dywersyfikacja. To jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą - powiedział premier Morawiecki po spotkaniu z kanclerz Merkel. - Omówiliśmy temat Ukrainy i w tym kontekście Nord Stream 2. Nie zgadzam się, że jest to dywersyfikacja. To jest gaz z tego samego źródła, tylko inną drogą. W tym temacie ważne było to, co pani kanclerz powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby gaz przestał płynąć przez Ukrainę — podkreślił premier Morawiecki.