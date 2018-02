Polska biotechnologia pojedzie do Indii?

W indyjskim Bangalore trwa jedna z najważniejszych imprez konferencyjno-wystawiennicza w Indiach dla branży farmaceutycznej – India Pharma. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, na stoisku narodowym, zorganizowała briefing z udziałem prof. biotechnologii Tadeusza Pietruchy, członka Narodowej Rady Rozwoju

Polski przemysł farmaceutyczny jest największym w Europe Środkowej i szósty w Unii Europejskiej. W 2016 r. wartość produkcji farmaceutyków w Polsce sięgnęła 30 mld zł, zaś eksportu ok. 11 mld zł (wzrost o 5 mld zł w ciągu 6 lat). Ponad połowa polskiego wywozu leków trafia do tzw. starej Unii. Zgodnie z publikacją „Polskie startupy. Raport 2017” więcej niż co 10 produkt stworzony przez polskie startupy pochodził z sektora biotechnologii, a większość z nich jest opatentowanych.

Biotechnologia należy do najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce. Rynek stymulowany jest zarówno poprzez realizację innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez polskie firmy biotechnologiczne i jednostki naukowe, jak również - napływ inwestycji zagranicznych do tego sektora. Polska przyciąga je dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów, bogatemu zapleczu naukowemu oraz konkurencyjnym kosztom pracy. Co roku polskie uczelnie opuszcza aż 4 tysiące absolwentów kierunków biotechnologicznych – zauważył podczas spotkania z mediami w Bangalore Wojciech Chatys, project manager w Departamencie Promocji Gospodarczej PAIH.

Chatys dodał także, że Agencja zamknęła do tej pory sześć projektów inwestycyjnych w dziedzinie farmacji, o wartości 132,7 mln euro. Z kolei FDI Markets podaje, że łącznie w naszym kraju zrealizowano ich już ponad 60.

Sprzedaż polskich farmaceutyków do Indii wynosi ok. 0,4 mln zł, dlatego widzimy ogromny potencjał do współpracy – zaznaczył Chatys. – Widzimy duże zainteresowane innowacyjnych firm indyjskich z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, objawiające się w bardzo konkretnych propozycjach współpracy biznesowej z polskimi partnerami. Jesteśmy przekonani, że potencjał i możliwości tego ogromnego rynku zostaną odkryte szeroko przez polskie firmy – powiedział natomiast prof. Pietrucha.

Polskie stoisko przygotowane w ramach projektu Brand cieszy się ogromnym zainteresowaniem indyjskich firm oraz przedstawicieli lokalnych i narodowych stowarzyszeń farmaceutycznych. Wśród gości pojawili się m.in. przedstawiciele brytyjskiego Departamentu Handlu Międzynarodowego i Departamentu Farmacji indyjskiego resortu ds. chemikaliów i nawozów, w tym jego szef, Ananth Kumar.

Realizowany przez PAIH projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe.

Marka Polskiej Gospodarki - Brand” poddziałanie 3.3.2 przeznaczony dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wsparcie działań promocyjnych dla przedsiębiorców będzie finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

mw